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全台正副議長請命助理費 韓國瑜裁示交法制局研究

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右八）今天接見「全國地方議會正副議長聯誼會」一行人，韓國瑜表示，會針對助理費修法與各縣市議長交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右八）今天接見「全國地方議會正副議長聯誼會」一行人，韓國瑜表示，會針對助理費修法與各縣市議長交換意見。記者潘俊宏／攝影

近期地方多名立委、議員傳出因助理費案遭起訴或判刑，全國正副議長聯誼會今天下午拜會立法院韓國瑜，討論助理費用等相關法制問題。據轉述，韓國瑜在會中裁示交立法院法制局進行法案研究，本周會再發函給各縣市議會。

全國正副議長聯誼會今天下午北上立法院，向韓國瑜陳情，全台正副議長共18人與會，包含新北市議長蔣根煌、台北市議長戴錫欽、桃園縣議長邱奕勝、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論等人。

韓國瑜致詞時指出，去年立法院對「民意代表費用補助條例」修法如期完成，解決民意代表助理費多年問題。而現在不分藍綠白，通通被一個問題所困擾，就是助理費問題，縣市議長背後也有很大民意壓力，他請立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政研究，看如何突破，嘗試性來看看怎麼解決。

會議長達一個半小時，戴錫欽會後受訪表示，正副議長今天針對助理費或助理調薪等經費不足議題，詢問立院是否能修法解決。

至於是否提出助理費除罪化？戴錫欽表示，過去立院曾完成「會計法」修法，最後被政院覆議否決。正副議長這次沒有要求完全除罪，而是認為應該依照行政院函示作為起始點來合理界定，而不是不同個案有不同標準，導致判刑或各種狀況，讓大家無所適從。

至於是否希望放寬助理費使用方式？戴錫欽說，助理費本來就是用來聘請助理，使用方式無需討論，只是適法性上應有全國一定標準，以符合外界期待。

戴錫欽 立法院 韓國瑜

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