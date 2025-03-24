蕭副總統接見馬來西亞留台校友 盼促進雙邊交流

副總統蕭美琴今天接見「2025年馬來西亞留台校友領袖幹部台灣參訪團」，她鼓勵大家分享在台留學經驗，讓更多馬來西亞下個世代的年輕人來台學習及生活，成為台馬合作互動的橋梁，共同努力促進雙邊經貿投資交流。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞歡迎訪賓，她並提到，年輕時在不同國家生活、留學的經驗，將帶來不同的人生體驗及對世界的觀點，非常珍惜每一位曾經在台灣學習與生活的國際友人。

副總統說，早年來台灣留學的馬來西亞學生，回到馬來西亞後，在各個領域都有許多成就，也有一部分的留學生畢業後選擇留在台灣，在不同面向的產業及文化方面都有很好的發展。

副總統表示，政府推動新南向政策過程，教育與文化的交流是非常重要元素。希望大家持續鼓勵馬來西亞下個世代年輕人，將台灣視為一個可以學習、留學及生活的地方。

她說，隨著全球經濟環境快速變化，需要更多來自馬來西亞的留台校友及世界各地的台商，共同努力促進台馬雙邊的經貿投資交流。也希望大家分享自己在台灣留學的經驗，做為台馬之間合作互動的橋梁，成為下一個世代的典範。