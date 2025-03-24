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監察院業務費刪逾96%今聲請釋憲 紙袋標「反對行修憲廢院之實」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
監察調查處處長楊昌憲（左）和律師王首雁今向憲法法庭遞狀聲請釋憲。記者王宏舜／攝影
監察調查處處長楊昌憲（左）和律師王首雁今向憲法法庭遞狀聲請釋憲。記者王宏舜／攝影

監察院今年度預算業務費遭刪逾96%，影響機關運作，今由監察調查處處長楊昌憲和律師王首雁向憲法法庭遞狀聲請釋憲，裝有釋憲聲請書的牛皮紙袋上還標註「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之實」，不過牛皮紙袋並未交付司法院收文處。

楊昌憲表示，今天僅聲請釋憲，未提暫時處分，未來將視情況適時提出。

監察院2025年度編列約10.9億元預算，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億、達96%，只剩約1000萬元，監察院多項業務停擺。

監察院日前表示已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，監委還自掏腰包調查案件，監察院絕非哭窮、賣慘。

楊昌憲和律師王首雁今天下午2點半到司法院遞狀，並將印有「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之時」的紙袋提供媒體拍攝，不過現場未回答媒體提問，而這只「牛皮紙袋」並未交給司法院，而是從中抽出書狀後，再帶回。

司法院 監察院 紙袋

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