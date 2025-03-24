大南方新矽谷計劃 嘉義市「有名無實」黃敏惠將北上協調會爭取納入

行政院核定「大南方新矽谷推動方案」，以半導體 S 廊帶為主軸，串聯嘉義以南各縣市（嘉義、台南、高雄、屏東），整合各科學園區、科技產業園區及產業園區等，帶動區域發展；嘉義市卻「有名無實」，市長黃敏惠今天表示將親自北上出席會議，呼籲修計畫，爭取將嘉義市納入實質計畫中，共創區域發展。

黃敏惠今天在市議會臨時會上向議會說明28日請假原因，她表示，「大南方新矽谷」計畫於今年1月核定，計畫雖納入嘉義市，但實際上卻是「滿天全金條、欲抓沒半條」，不僅未實際挹注嘉義市資源，更未見如嘉義輕軌藍線等，能促進區域產業經濟發展之重要交通運輸網路計畫納入。

嘉義市是大南方新矽谷推動方案的起點，不應僅止於科技產業鏈的建構，更應該納入區域發展的綜合考量。尤其是輕軌藍線建設計畫，高鐵嘉義站2024年度旅客數635萬人次，台鐵嘉義站人次也有756萬。以輕軌鏈結高鐵台鐵、形成五鐵共構，串聯大南方新矽谷生活圈之重要核心的需求迫在眉睫。

黃敏惠表示，嘉義市位居雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的核心樞紐、關鍵角色，呼應中央政策，嘉義市府早於2022年提出「十大旗艦計畫」更精準扣合大南方新矽谷方案的配套措施，建構產業生活圈優質環境，推動「西區大發展、東區大進步」２大發展引擎。

黃敏惠強調，嘉義市不缺計畫，缺的只是中央的支持與鼓勵。嘉義市應該在大南方計畫中被賦予更明確的角色與資源配置，讓嘉義市能透過提升豐沛醫療量能、打造便捷路線、供應優質的教育體系與生活居住環境，來完善社會福祉、培養AI人才。嘉義市是串聯半導體S廊帶的重要起點，更是支持大南方新矽谷發展的關鍵動能。