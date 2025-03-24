賴總統大法官提名 學者認欠創新思維

針對總統賴清德近日提名新大法官人選，學者陳俐甫24日受訪時表示，賴的提名主要是希望憲法法庭可運作，但相關人選偏保守，未來憲法法庭帶動社會創新的能量恐降低，而在朝野對立氛圍提升下，他認為此次名單依舊難過關；藍委王鴻薇則說，賴清德提名高檢署主任檢察官擔任司法院長，擔心政治黑手從檢調進入憲法法庭。

總統府近日再次提名大法官人選，包括司法院院長被提名人蔡秋明為現任台灣高等檢察署主任檢察官，副院長被提名人為蘇素娥是現任最高法院法官，還有中正法律學系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽與政大特聘教授詹鎮榮等人。

檢察官出身受質疑

對此，國民黨立委王鴻薇受訪時表示， 被指定為院長的蔡秋明是檢察官出身， 檢察官當司法院院長，已被外界質疑是不是檢審一體，且現在檢察官在司法公正性、是否有受政治干預，已經受到外界高度質疑之際，在這時候又選擇了蔡秋明做司法院長，各界對於名單一定會有更多討論。

民眾黨立委黃國昌也說，找長期擔任檢察官的人擔任司法院長，是否要回到「審檢一家親」老路，還是凸顯民進黨打算用檢調治國特色？另外，黃國昌表示，其餘被提名人他大多認識，並非完全不好，但他心中浮現的是被民進黨否決的前被提名人劉靜怡。黃國昌呼籲賴說明，這些被提名人是否是因為對民進黨忠誠，才被提名擔任大法官？

創造價值功能弱化

真理大學人文與資訊學系教授陳俐甫受訪時表示，由於《憲訴法》修法讓目前憲法法庭無法運作，感覺賴總統希望提名較低政治性的人出任大法官，因此除了學者以外，大多是事務官出身，也未在民進黨或過去的公民運動扮演主要領導角色，且事務官歷經三黨輪替，照理來說對三黨都相當公平。

「學術流派領導人難被提名！」陳俐甫說，台灣原本希望仿效美國提名學術聲譽卓著者提名，但這些人大多已有政治立場，容易被操作為政治提名，但從同婚等釋憲案來看，大法官創造新社會氛圍的功能也很重要，如今卻是許多保守派被提名，他認為若提名通過，創造新價值的功能就會減弱。

法官人選或有機會

陳俐甫坦言，如今在朝野對立氛圍加深下，他認為藍白支持新名單的機會也不高，但若考量法界觀感的話，只可能會通過法官背景的相關人選1到2位。

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