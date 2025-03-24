立院初審稅收超徵應普發現金 全案保留送院會協商

立法院財政委員會今天初審通過預算法增訂第81條之1條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%，或超徵3000億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。

立法院財政委員會今天審查預算法增訂第81條之1條文草案。國民黨立委賴士葆提案，法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%時，應辦理普發現金。國民黨立委王鴻薇提案，法定賦稅收入實徵數大於預算數新台幣3000億元時，應優先辦理普發現金，還稅於民。

立法院財政委員會成員、民進黨立委吳秉叡說，民進黨立法院黨團反對這項修正案，因為正確的做法不是這樣，草案有違憲嫌疑；關於預算的使用，立法院只有審議權、沒有提案權，用立法方式包裝預算提案，民進黨團無法接受。

立法院財政委員會成員、國民黨立委羅明才表示，全民都期待共享經濟成果、普發現金，端看政府是否能體恤人民的苦，在基層很多人殷切期盼這1萬元的紅包；不只台灣有，像新加坡、澳門、香港、日本、美國都有類似案例，希望能常態化。

行政院主計總處主計長陳淑姿指出，在預算法中增訂條文要辦理普發現金、追加減項目，導致有條文的限制、以後政府政策的彈性就減少；且不是每年都有賸餘，希望不要增訂這樣的內容。

財政部次長阮清華說，去年稅收還不錯，但稅收好、不代表財政好，從民國101年到112年只有3年是賸餘，其他幾乎都是赤字，若照草案修法普發現金，沒考慮相關財政能量，擔心屆時需要舉債來核發。且不是每年都有，這是估算的問題，不是真正有這樣資源可以發放。

財政委員會召委賴士葆表示，本案因為朝野、行政部門意見都不一樣，建議全案保留到院會協商，吳秉叡則要求表決。經表決後，6人贊成賴士葆提案、6人反對，最後賴士葆表示，按照議事規則他是主席，要投下贊成票，最終是7比6，全案保留、送出委員會。

賴士葆指出，如果實徵淨額沒有達到當年度預算編列數120%、或是沒有超徵3000億元時，就沒有這個問題。民眾黨團本來要提修正動議，但後來決定另外提案，這週五（28日）院會一讀後，支持逕付二讀，屆時再併案協商。