郭瑤琪保外醫治中拔管 收賄判8年直至去年仍聲請再審

交通部前部長郭瑤琪（69歲）昨天傍晚傳出主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方雖使用葉克膜搶救，但中午前拔管。郭瑤琪因收受賄賂，2013年12月5日遭判刑8年、褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金，2016年1月15日以罹癌獲保外醫治。郭女、台灣高等檢察署曾認為確定判決認定事實有誤，三度聲請再審但都失敗。

郭瑤琪最後一次聲請再審是在去年，台灣高等法院去年8月5日裁定駁回，最高法院同年10月8日駁回抗告確定。

郭案源於台鐵局辦理台北車站商場標租時，郭瑤琪被控收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的2萬美元後，指示台鐵重辦「台北車站商場招租標案」說明會，檢方依職務上收賄罪起訴，案子在一、二審因證據不足獲判無罪，最高法院撤銷無罪判決後，更一審改判有罪也被撤銷發回更審，更二審判8年徒刑定讞。

郭瑤琪聲請再審時指出，確定判決有罪理由主要是依據李宗賢、徐翠秀的證述，但他們提出3項新證據，包括其一法律規定OBU帳戶無法提領美金，因此徐翠秀稱從OBU帳戶提領美金3146元、華南銀行外幣存款提領美金4354元、台幣帳戶結構美金2500元，共計1萬美元，說法不合理，且美金3146元提領出來、再存入也會有匯差和手續費，本案未有此證據。

委任律師表示，其二是關於美金7500元的交易明細記載是「TW」，意指轉帳支出，而非現金提領的「CW」，確定判決認定是李宗賢、徐翠秀拿了美金2萬元現鈔放在茶葉罐，但美金7500元是轉帳支出，何來現鈔放入茶葉罐？

律師說，其三為美金1萬元、7500元沒有手續費及匯差，足見美金2萬元根本沒有被提領出來，既然沒有提領出來，郭瑤琪又如何收受？本案確定判決事實不可能存在，基礎已有動搖，且李宗賢、徐翠秀證述與事實不符，請求法院開啟再審。

高院認為確定判決已經綜合郭瑤琪、證人證詞，再佐以卷證資料，認定郭瑤琪有收受裝有美金2萬元的茶葉罐，事後就台北車站商場營運案，與南仁湖集團負責人李清波密集聯絡，更於2次部務會報中指示台鐵局應再召開說明會，確定判決已詳敘認定犯罪事實的依據及憑以認定的理由，並詳細說明如何不採信郭瑤琪的辯詞。

高院認為，確定判決已認定朔豐公司會計徐翠秀是從朔豐公司OBU帳戶「轉帳」美金3146元至公司外幣存款帳戶，而非自OBU帳戶提領美金現鈔，認為郭瑤琪提出的新證據不可採。