快訊

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

聽新聞
0:00 / 0:00

郭瑤琪主動脈剝離搶救無效拔管 昔因美元茶葉罐成首位入獄交長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
69歲的交通部前部長郭瑤琪昨（23日）傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，今天中午前拔管。聯合報系資料照
69歲的交通部前部長郭瑤琪昨（23日）傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，今天中午前拔管。聯合報系資料照

69歲的交通部前部長郭瑤琪昨（23日）傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，今天中午前拔管。郭瑤琪具都發專業，曾為台北市政府國宅處首位女性處長，卻也因捲入涉貪案件，成首位入獄的交通部長

郭瑤琪出生於1956年，為外省第二代，父親曾是多所高中的數學教師，而郭瑤琪自幼除學業優異，在音樂上也有出色表現，曾獲得少年組鋼琴比賽冠軍。

郭瑤琪畢業於成功大學都市計畫學系，並赴英國倫敦大學取得都市發展與新鎮開發碩士學位，回台後投入公共建設領域，陸續於台灣省政府住宅及都市發展局、台北市政府等單位服務，曾為台北市政府國宅處首位女性處長。

2000年她獲得總統府延攬，擔任公共事務室主任；2002年升任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，負責921地震災後重建工作，獲頒總統府二等功績獎章。

2006年1月接任交通部長一職，參與當時亞洲第一的重大工程「雪山隧道」完工通車，卻在同年8月因國道電子收費ETC善後政策爭議請辭下台。

爾後檢調監聽南仁湖集團負責人李清波通話時，提及「送兩罐茶葉，內放2萬美元，作為幫助郭瑤琪兒子出國留學費用」，檢調依此偵辦郭瑤琪涉貪並起訴她，指控郭瑤琪在其任內受廠商行賄新台幣200萬元，護航台北車站商店街招標案。

2012年最高法院判決郭瑤琪貪汙罪名成立，並以貪汙罪判刑8年，褫奪公權5年，2014年發監執行，郭瑤琪成為台灣首位因貪汙案入獄的交通部長，卻在入獄後2年發現癌症，2016年獲保外就醫至今，昨天傳出主動脈剝離，經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，決定今天中午前拔管。

郭瑤琪過去始終堅稱自己無罪，認為是冤獄、判決不公，強調她是政治犯身分入獄，2016年因罹癌申請保外就醫已9年，持續為自己的清白發聲，試圖透過司法救濟來翻案，但最後仍遭最高法院駁回。

交通部長 貪汙 郭瑤琪

延伸閱讀

郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

掩護非法移工脫逃…回收廠老闆開挖土機砸爛公務車 確定要入獄

暴打高嘉瑜入獄！林秉樞一度命危「被葉克膜救回」北所證實2月起保外就醫

相關新聞

郭瑤琪主動脈剝離搶救無效拔管 昔因美元茶葉罐成首位入獄交長

69歲的交通部前部長郭瑤琪昨（23日）傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，...

預言檢方將約談各藍委 羅智強還爆綠「殲滅在野計畫」

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，沒有民主國家這樣做，推測接下來就...

朝野聯手除罪化 立院去年通過調高助理費補助仍難防弊

全台議長今將到立院正式拜訪立法院長韓國瑜，盼推動助理費除罪化。立法院去年三讀修正相關條例，自今年起，直轄市議員助理補助費...

監察院業務費刪逾96%今聲請釋憲 紙袋標「反對行修憲廢院之實」

監察院今年度預算業務費遭刪逾96%，影響機關運作，今由監察調查處處長楊昌憲和律師王首雁向憲法法庭遞狀聲請釋憲，裝有釋憲聲...

大南方新矽谷計劃 嘉義市「有名無實」黃敏惠將北上協調會爭取納入

行政院核定「大南方新矽谷推動方案」，以半導體 S 廊帶為主軸，串聯嘉義以南各縣市（嘉義、台南、高雄、屏東），整合各科學園...

賴總統大法官提名 學者認欠創新思維

針對總統賴清德近日提名新大法官人選，學者陳俐甫24日受訪時表示，賴的提名主要是希望憲法法庭可運作，但相關人選偏保守，未來憲法法庭帶動社會創新的能量恐降低，而在朝野對立氛圍提升下，他認為此次名單依舊難過關；藍委王鴻薇則說，賴清德提名高檢署主任檢察官擔任司法院長，擔心政治黑手從檢調進入憲法法庭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。