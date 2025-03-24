郭瑤琪主動脈剝離搶救無效拔管 昔因美元茶葉罐成首位入獄交長

69歲的交通部前部長郭瑤琪昨（23日）傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，今天中午前拔管。郭瑤琪具都發專業，曾為台北市政府國宅處首位女性處長，卻也因捲入涉貪案件，成首位入獄的交通部長。

郭瑤琪出生於1956年，為外省第二代，父親曾是多所高中的數學教師，而郭瑤琪自幼除學業優異，在音樂上也有出色表現，曾獲得少年組鋼琴比賽冠軍。

郭瑤琪畢業於成功大學都市計畫學系，並赴英國倫敦大學取得都市發展與新鎮開發碩士學位，回台後投入公共建設領域，陸續於台灣省政府住宅及都市發展局、台北市政府等單位服務，曾為台北市政府國宅處首位女性處長。

2000年她獲得總統府延攬，擔任公共事務室主任；2002年升任行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員，負責921地震災後重建工作，獲頒總統府二等功績獎章。

2006年1月接任交通部長一職，參與當時亞洲第一的重大工程「雪山隧道」完工通車，卻在同年8月因國道電子收費ETC善後政策爭議請辭下台。

爾後檢調監聽南仁湖集團負責人李清波通話時，提及「送兩罐茶葉，內放2萬美元，作為幫助郭瑤琪兒子出國留學費用」，檢調依此偵辦郭瑤琪涉貪並起訴她，指控郭瑤琪在其任內受廠商行賄新台幣200萬元，護航台北車站商店街招標案。

2012年最高法院判決郭瑤琪貪汙罪名成立，並以貪汙罪判刑8年，褫奪公權5年，2014年發監執行，郭瑤琪成為台灣首位因貪汙案入獄的交通部長，卻在入獄後2年發現癌症，2016年獲保外就醫至今，昨天傳出主動脈剝離，經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，決定今天中午前拔管。

郭瑤琪過去始終堅稱自己無罪，認為是冤獄、判決不公，強調她是政治犯身分入獄，2016年因罹癌申請保外就醫已9年，持續為自己的清白發聲，試圖透過司法救濟來翻案，但最後仍遭最高法院駁回。