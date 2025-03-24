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死亡連署近2千挨批抄名冊 綠喊話選委會查明連署不法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天舉行「國民黨大搞幽靈連署！藍營縣市選委會別護航！」記者會。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天舉行「國民黨大搞幽靈連署！藍營縣市選委會別護航！」記者會。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今質疑，全台遊國民黨發起罷免行動中，死亡連署高達驚人1748人，唯一可能就是抄名冊，而各地選委會公務員在法律上負有告發及查明義務，應嚴查是否造假並公布於世；另針對國民黨智庫副執行長凌濤預告，罷免綠營立委已有8席過關，民進黨說，高度懷疑是否黨政不分、護航包庇。

藍綠持續為大罷免攻防，民進黨今天舉行「國民黨大搞幽靈連署！藍營縣市選委會別護航！」記者會。

黃帝穎指出，國民黨台南市黨部莊姓副主委跟劉姓被告，遭法院裁定羈押禁見，台南地檢署檢察官連過兩關，第一關是檢察官當時持法院搜索票，搜索國民黨台南市黨部，是嚴謹搜集證據，才能說服法官足認有偽造文書之罪嫌；第二關是搜索後發現相關罪證資料，並發現被約談另3人說法，可能和被收押的2人不符，說服法院疑似共犯未能到案，有串證滅證之虞，法官才會裁定羈押。

吳崢強調，全台灣由國民黨發起罷免行動中，抄連署書、抄名冊情況非常嚴重，死亡連署甚至高達驚人的1748人，如此系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊；當國民黨台南市黨部遭搜索，主委謝龍介竟宣稱只是少數個案，但依中選會公布結果，罷免林俊憲的死亡連署107人，罷免王定宇的死亡連署99人，根本不是少數個案，而是大規模違法。

吳崢接著表示，國民黨台南連署造假情事，連國民黨自家台南市議員蔡育輝，都出面公開稱國民黨台南市黨部搜集連署過程便宜行事抄名冊，然而，如此濫用民主制度的違法情況，顯然不可能只有台南，背後是誰下的指令？是國民黨組發會主委許宇甄，還是黨主席朱立倫下的指令？

吳崢質問，國民黨似乎對自身違法行徑提前開始打預防針，罷免吳思瑤的賴苡任，竟先自行預告可能會遭約談、羈押；若連署是腳踏實地在街頭一步一腳印，取得選民同意所募集，何必擔心會被約談、羈押？是否自己慌了，自知是違法抄名冊？

他批評，國民黨為了轉移焦點，今天還提告罷藍委公民團體，但公民團體風吹日曬辛苦搜集連署書，台灣人民都可以作證，連署合格率普遍高達95%，動輒3、4成不合格的國民黨相較之下簡直貽笑大方。

另針對凌濤預告有8位要罷免民進黨立委的罷免案，早已跨過連署門檻，吳崢質疑，身為一名黨工為何可以知道連署有無跨過連署門檻？要查核罷免立委連署是否過關，是地方縣市選委會的工作，這是不是黨政不分、行政機器不中立？請藍營縣市選委會出來說清楚。

台南 國民黨 罷免

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