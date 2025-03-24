廢核年花2千億 趙少康：票投民進黨 全民付代價

經濟部本周開電價審議委員會，中廣前董事長趙少康今天表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，不算光電弊案，光是廢核，民進黨每年多費1、2千億元，這就是票投民進黨全民付出的代價。

趙少康指出，這次民進黨再也不能用「只漲工業不漲民生」的話術來騙人，因為工業用電漲太多次了，工商界的壓力炸鍋，這次就是衝著民生用電漲價。鵝毛已經拔到沒毛民進黨還要繼續拔，現在連小鵝的毛也要被拔。

趙少康批評，為了廢核神主牌，民進黨都在騙。蔡英文廢核時曾公開保證國內電價不會上漲，事實上卻是2022年、2023年各漲1次，去年漲2次，加上下個月還要再漲。4年漲了5次，溫水煮青蛙下，累計漲幅已經超過40%。

趙少康表示，面對謊言被現實戳破，民進黨先說只漲工業以及大用電戶，現在連民生用電及小用戶都要漲了，還要怎麼騙？因為政府堅持廢核，台電只能用高價能源發電，以前台電每年至少賺4、5百億元，但到去年底，台電累積虧損超過4200億元，為什麼不找始作俑者的民進黨跟蔡英文賠，卻懲罰小老百姓？

趙少康質疑，民進黨為了把漲電價責任推給在野黨，硬說是千億元撥補被立法院砍，只好漲電價。但是政府已先後撥補三千億給台電，電費還是四年漲五次，因為發電成本太高的根本問題沒解決 。

他指出，核一、核二、核三廠已經折舊40年了，再用20年，成本會低更多，民進黨不用每度1元的便宜核電，硬是要用每度5、6元的貴電，電價當然上漲，這本來就是簡單的數學問題。民進黨當家執政一點成本概念都沒有，只會慷人民之慨，補貼台電已經變成無底洞。

趙少康說，韓國是台灣最大的外銷競爭國，使用30%的核電，台灣怎麼跟他們競爭？還畫大餅要發展AI大國，現在一年用電2億多度，到2050年，用電量會倍增到5億度，電根本不夠，還發展什麼AI？

他批評，民進黨執政下，兩岸不和平、能源成本高，所以便當越來越貴、雞排越來越貴，一切都比以前貴，執政黨最重要的責任是要讓人民安居樂業，民進黨卻讓人民過苦日子，民進黨怎麼好意思？