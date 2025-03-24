蔣萬安邀5藍委出席市政活動 綠批：把王世堅等當塑膠？

台北市長蔣萬安上周六邀國民黨五席立委出席青年職涯就業博覽會活動，遭綠營質疑「蔣萬安把王世堅等綠委當塑膠？」議員顏若芳說，她還特別打電話問立委吳沛憶是否受邀？吳稱沒有。顏批，蔣要用公帑辦青年職涯就業博覽會就應遵守行政中立。

顏若芳今天接受前立委高嘉瑜專訪，顏若芳質疑，台北市長蔣萬安雖然是國民黨籍的首都市長，但也是台北市240多萬人民的市長，整個團隊應該要嚴守行政中立，她舉上周六舉辦的青年職涯就業博覽會，當天活動是由青年局、勞動局舉辦，顏說，既然是花公帑舉辦的活動，如果要邀民代，就應該將所有民代，包括議員、北市八席立委都要邀請，結果議員沒邀，立委還僅邀國民黨籍立委。

主持人高嘉瑜也批評，當天活動沒有邀王世堅、吳沛憶、吳思瑤，難道蔣萬安是把民進黨立委當塑膠？顏說，這分別是蔣萬安利用公帑，在公開場合幫這五位立委造勢，如果蔣萬安要做這些，請花自己的錢，怎麼可以用行政資源為特定民代幫忙造勢？