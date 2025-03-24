游智彬直播爭議 綠籲韓國瑜提調查報告

針對新黨副秘書長游智彬持立法院記者證進入議場2樓直播引發爭議事件，民進黨立法院黨團今天表示，為何假記者可以長驅直入大鬧議場，呼籲立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴等，並提出完整調查報告。

國民黨團原擬在21日的立法院會中，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但當天新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，並與在場記者、民進黨立委吳思瑤助理發生爭執，引發民進黨立委質疑並占據主席台抗議，立法院議事空轉，藍營兩項公投擬於25日的院會再戰。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及立委林月琴、郭昱晴今天召開「統派人士大鬧議場，立法院門戶洞開；韓國瑜偏頗護航，這樣的院長能不下台嗎」記者會，請韓國瑜在25日的院會進入議程前，對於游智彬到底是助理還是記者等議題，提出完整說明及調查報告。

吳思瑤說，民進黨2016年成為國會多數後，力推開放國會，希望國會更開放及友善，但這不代表不管理，依據媒體報導，幫游智彬申請記者證的是台灣威卜菸草減害網路媒體，該媒體是否有據實報導、符合公益，要詳查了解。

吳思瑤表示，不管游智彬用什麼證件進入議場2樓，影響媒體、為難助理、辱罵立委，這樣的統派人士還開直播，難道是要幫中國蒐證，將國會議員的一舉一動直播給中國國家主席習近平看，立法院不能成為統派人士長驅直入，替中共蒐證、為習近平直播的場域。

吳思瑤最後提到，籲請韓國瑜捍衛國會尊嚴、維持議場秩序且堅守議事中立，希望韓國瑜不要護短、包庇，還有最後10多個小時可以補破網。此外，對於游智彬這種不適任的桃園市政顧問，若桃園市長張善政不予以撤除，就是在踐踏桃園的尊嚴。