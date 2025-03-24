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全社會防衛前導4月城鎮韌性演習接棒 驗證協調整合能力

中央社／ 台北24日電

首場全社會防衛韌性實地演習27日在台南進行，國安人士今天表示，這次與民安、萬安演習不同之處在於透過實地演習找問題。27日首發後，4到6月城鎮韌性演習陸續登場，7月結合漢光演習，強化複合型災變到戰災應變能力。

總統賴清德27日將在台南領軍第一場全社會防衛韌性實地演習，針對這次實地演練與以往民安或萬安演習有何不同，內政部官員分析，以往萬安的防空演習，30分鐘之內讓民眾在街上淨空，30分鐘後會有一些演練項目；民安演習模擬戰災演習，集中在一個地方針對不同科目一次演習完，都是屬於事先布置好的演習。

內政部官員表示，全社會防衛韌性演習與民安、萬安演習有兩個最大的差別，第一，所有演習的科目從零開始，也就是當天下達演習令後，才會開始移動到現場；其次，沒有壓縮時間。這900多人過程中會產生什麼樣的互動，原本的民安或萬安演習會看起來比較有秩序，但和現實有距離；這次演習或許會比較凌亂，但會貼近實際發生的狀況。

該名官員表示，4月開始民安與萬安演習將整合為城鎮韌性演習，這次全社會防衛韌性演習定位是一個前導性演習，讓4月之後展開的城鎮韌性演習做為參考，也邀請各縣市政府觀摩這次全社會防衛韌性演習，做為以後城鎮韌性演習的參考。

國安人士補充說，4月會有一系列的城鎮韌性演習，一路到7月份的漢光演習，漢光演習結合城鎮韌性演習，會有台北、台中、台南3個地方會做防空避難的演練，從27日全社會防衛韌性演習開始，4、5、6月城鎮韌性演習登場，7月則是把城鎮韌性演習加上漢光演習，採用相近的想定情境。

國安人士強調，漢光演習會著重於「軍」的部分要如何應對，城鎮韌性防空演習會著重「民」的部分要如何應對。

國安人士說明，全社會防衛韌性演練並不是台灣在做，全世界各國都在做，特別是最近歐盟、北約、法國等都在做相應的準備，面對複合式災害，如天災地變、甚至極端的人為災變，如戰災，都是世界各國目前正在討論的重點，日本首相石破茂也曾在若干場合強調要強化災防應變能力。

對於如何確保災害發生期間通訊正常，府方人士表示，這次預計情境是大規模天然災害，不是戰爭時期，設定為通訊正常的狀況，後續還有很多演習，通訊是否正常也許也會列入。

府方人士表示，這次演練值得觀察兩個介面，第一是防災協作中心如何運作，內政部規劃各縣市或直轄市鄉鎮區公所是防災協作中心，希望透過這次演練，檢驗運作介面是否順暢，並進一步機制化。

第二是擴大緊急醫療場所接近災難收容所的概念，借用軍醫局的設備，但演練的人是台南當地的醫師與護理師，假設未來國軍有這套前進外科小組裝備整備，未來若到地方，地方有沒有辦法實際操作。

該人士表示，全社會防衛韌性的演練強調中央與地方、民間的合作，因為單一演練不論是桌上兵推或實際演練是關注單一事項，若跨中央、地方、民間，可以驗證各界面協調整合的問題。

國安人士 漢光演習 萬安演習

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