預言檢方將約談各藍委 羅智強還爆綠「殲滅在野計畫」

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，沒有民主國家這樣做，推測接下來就是搜索各地國民黨部甚至各藍委，這是選擇性辦案；他爆料稱，民進黨正四階段「在野黨全面殲滅計畫」，先滅白，再滅藍委，接著依序滅各在野縣市長及台中市長盧秀燕，為賴清德總統2028連任鋪路。

羅智強今早接受廣播節目專訪，暢談有關「大罷免」話題，包含近期如何應戰罷免情況、國民黨台南市黨部應涉罷免連署問題被搜索等，他也大膽預言，民進黨對付國民黨不會僅止於此。

羅智強批評，沒有民主國家可以這樣直接搜索在野黨黨部，除非殺人放火重大事件，相信台南只是開始，接下來恐各地國民黨黨部都將被搜索，這也是劍指可能參選台南市長的立委謝龍介，削弱謝參選力道；甚至下一步，就是約談、搜索各個遭罷免立委，即便最後司法上不會有問題，但罷免期間製造的情況，也會讓藍委遭罷免，現在情況非常肅殺。

羅智強指出，罷免高雄市長韓國瑜過去也出現1300多件死亡連署，但也沒看到有檢察官去搜索民進黨部或罷團，甚至連基本司法行動都無，且今年也是很多罷藍委案出現死亡連署，這種連署瑕疵幾乎是常態，其中可怕的是「選擇性辦案」，這就是威權者武器，民進黨現在是對罷免綠委開紅燈「你開過來，我撞死你」；對罷免藍委則開綠燈「暢行無阻，你再怎麼做都沒有事。」