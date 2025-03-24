【即時短評】人間清醒盧秀燕 台中反罷策略「 燕子划水」外冷內熱

國民黨有沒有把反罷當一回事？引起藍營支持者質疑，尤其台中市長盧秀燕被綠營視為2028的總統對手，第一場黨政結合的公開明會就在台中，劍指盧秀燕，形同向盧媽叫陣。不過，據悉，台中反罷有其節奏，目前二階保持「外冷內熱」盧秀燕雖不公開提及大罷免，但反罷檯面下活動「該做的都做了。」

據了解，藍營內部反罷事實上都以台中為模範，看似「外冷」其實「內熱」地方動員，組織與在地立委緊密合作，成為其他縣市藍營立委羨慕對象。台中政壇了解，這場大罷免攸關盧秀燕的未來，輕忽不得。

網路對大罷免流行一句話「北熱、中冷、南吉伊卡哇」意思是北部立委攻防熱度甚高，指名被罷藍委徐巧芯、王鴻薇等人都慓悍，直球對決；中部則由盧秀燕維持「安定力量」三位新科立委不到一年就被醞釀罷免，藍委早已心中有數，極力降溫；南部則只有吉伊卡哇，沒有罷免這回事。

盧秀燕被視為2028賴清德總統對手，從行政院長卓榮泰、部會首長及民進黨立委，把台中推到大罷免的風口浪尖，尤其被綠營點名的年輕藍委們更不敢掉以輕心。

盧秀燕的「燕子划水」功力，重點在施巧力，立委表示「盧媽是安定的力量」關鍵時刻會出點子，看似與大罷免沾不上邊，事實上「該做的都做了」但不能說。日前大罷免倡議者柯建銘嗆盧「媽媽要回歸家庭」遭網批，盧秀燕僅回敬「媽媽原諒你（指柯）」逼得柯建銘只好出來表態是「善意提醒。」

自從一階過後，國民黨六位立委定期蹉商並在地方開問政說明會，團隊的共識都是「勤跑基層」最有用。二階後逐漸熱戰，民進黨市議會黨團宣示，將與各罷藍委的民團合作，誓達成罷免台中6席藍委目標。

民眾黨中央委員蔡壁如就組「惡罷退散志工團」由她擔任團長，將在台中舉辦八場說明會「讓老百姓知道執政黨多可惡」而進入三階投票，才是主角登場，嗆聲、揮拳才有亮點效果。

反罷與罷免都必須有戰略，盧秀燕是「人間清醒」充分掌控台中反罷節奏，但「燕子划水」外冷內熱。