快訊

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

普發現金法制化？主計長：原則上不支持 9月不可能發現金

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】人間清醒盧秀燕 台中反罷策略「 燕子划水」外冷內熱

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕對大罷免是「燕子划水」，外冷內熱。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕對大罷免是「燕子划水」，外冷內熱。記者陳秋雲／攝影

國民黨有沒有把反罷當一回事？引起藍營支持者質疑，尤其台中市長盧秀燕被綠營視為2028的總統對手，第一場黨政結合的公開明會就在台中，劍指盧秀燕，形同向盧媽叫陣。不過，據悉，台中反罷有其節奏，目前二階保持「外冷內熱」盧秀燕雖不公開提及大罷免，但反罷檯面下活動「該做的都做了。」

據了解，藍營內部反罷事實上都以台中為模範，看似「外冷」其實「內熱」地方動員，組織與在地立委緊密合作，成為其他縣市藍營立委羨慕對象。台中政壇了解，這場大罷免攸關盧秀燕的未來，輕忽不得。

網路對大罷免流行一句話「北熱、中冷、南吉伊卡哇」意思是北部立委攻防熱度甚高，指名被罷藍委徐巧芯、王鴻薇等人都慓悍，直球對決；中部則由盧秀燕維持「安定力量」三位新科立委不到一年就被醞釀罷免，藍委早已心中有數，極力降溫；南部則只有吉伊卡哇，沒有罷免這回事。

盧秀燕被視為2028賴清德總統對手，從行政院長卓榮泰、部會首長及民進黨立委，把台中推到大罷免的風口浪尖，尤其被綠營點名的年輕藍委們更不敢掉以輕心。

盧秀燕的「燕子划水」功力，重點在施巧力，立委表示「盧媽是安定的力量」關鍵時刻會出點子，看似與大罷免沾不上邊，事實上「該做的都做了」但不能說。日前大罷免倡議者柯建銘嗆盧「媽媽要回歸家庭」遭網批，盧秀燕僅回敬「媽媽原諒你（指柯）」逼得柯建銘只好出來表態是「善意提醒。」

自從一階過後，國民黨六位立委定期蹉商並在地方開問政說明會，團隊的共識都是「勤跑基層」最有用。二階後逐漸熱戰，民進黨市議會黨團宣示，將與各罷藍委的民團合作，誓達成罷免台中6席藍委目標。

民眾黨中央委員蔡壁如就組「惡罷退散志工團」由她擔任團長，將在台中舉辦八場說明會「讓老百姓知道執政黨多可惡」而進入三階投票，才是主角登場，嗆聲、揮拳才有亮點效果。

反罷與罷免都必須有戰略，盧秀燕是「人間清醒」充分掌控台中反罷節奏，但「燕子划水」外冷內熱。

柯建銘 盧秀燕 罷免

延伸閱讀

民代批盧秀燕濫賣市有地 中市府：比中央出售限制還嚴

台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶

柯建銘「媽媽回家」暗示新戰場？黃揚明：她已是藍最強箭靶

柯建銘嗆盧秀燕回歸家庭 新北藍議員點名蘇巧慧二選一

相關新聞

【即時短評】人間清醒盧秀燕 台中反罷策略「 燕子划水」外冷內熱

國民黨有沒有把反罷當一回事？引起藍營支持者質疑，尤其台中市長盧秀燕被綠營視為2028的總統對手，第一場黨政結合的公開明會...

【重磅快評】中午大氣濕度低到只有百分之八

「春分」節氣剛過，過去的經驗春分一路到清明多雨，大環境偏潮濕，雖然對種豆等作物都是有利環境，但對人居則相對不舒適；今年春...

即時短評／網路被綠軍占領 藍白互助靠陸戰扳回聲勢

雙北是大罷免潮的指標熱區，各路人馬近日在板橋比拚陸戰能量，新北藍營民代觀察，最近風向有些轉變，小草對國民黨的認同感有拉高...

【重磅快評】 帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，卻頻傳健康亮紅燈。柯文哲去年一度交保返家，柯妻陳佩琪曾形容，柯講話思緒不順暢，就像失智前兆...

【即時短評】汐東線動工基隆捷運呢？基隆憂心為人作嫁

基隆捷運由基隆催生多年成案發展至今，沒想到搭「順風車」的汐東線卻搶先風光動工，基隆捷運還陷入經費、發包及設變電廠爭議。汐止人夢想成真，但基隆人的捷運夢還在未定之天，地方兩樣情。有待侯友宜、謝國樑會面化解基隆人疑慮，盼真正攜手拚今年核定、動工。

【重磅快評】青年危機逐漸取代中年危機

社會心理學以英文字母[U]表達中年危機，以U字的底部橫線來表達，意思是跨過五十歲門檻後，成家立業重責大任完成，肩上擔子減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。