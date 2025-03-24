朝野聯手除罪化 立院去年通過調高助理費補助仍難防弊

全台議長今將到立院正式拜訪立法院長韓國瑜，盼推動助理費除罪化。立法院去年三讀修正相關條例，自今年起，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元，但仍難杜絕相關案件發生。

近來地方議員助理費詐領案層出不窮，本屆22縣市910席席議員，就有28人被控涉貪助理費。全國地方正副議長聯誼會2月提案請中央修法，盼爭取未進私人口袋的助理費放寬使用範圍，比照過去國務機要費修法除罪化。

近年地方議員服務型態與助理工作內容越來越多元，立法院去年6月三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元，終結24年凍漲。

為使議員人力資源配置更彈性，在公費助理聘用上，三讀條文取消聘用員額上限，直轄市議員每人至少聘6人，縣市議員每人應至少聘2人，另新增聘任日薪助理，其日薪累計的月總支出，不得超過前項助理補助費用總額4分之1。

此外，地方民代為民服務費部分，直轄市議員從現行2萬元調高至4萬元、縣市議員從9000元調高至2萬元，鄉鎮市民代表從3000調高至5000元。