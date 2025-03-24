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藍籲停漲電價調整能源政策 綠批勿造謠混淆視聽

中央社／ 台北24日電

國民黨立法院黨團今天表示，電價一旦調漲、百業齊漲，是難以承受之重，再次呼籲停止調漲電價，盡快調整錯誤能源政策；民進黨團回應表示，呼籲國民黨要講事實，不要一再造謠、指鹿為馬，用不符合真實的訊息來混淆視聽。

電價費率審議會預計在3月底前開會，國民黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇指出，電價審議委員會將開會決定調漲電價，放出風聲不但調漲電價，還要調漲民生用電。提醒政府，過去從前總統蔡英文開始，多少政治人物都告訴大家，在非核家園的政策中，不會缺電、不會調漲電價，這些承諾、支票一一跳票。

王鴻薇指出，電價一旦調漲、百業齊漲，是難以承受之重，譴責政府，一昧調漲電價，或要納稅人撥補台電虧損，卻從不去思考調整錯誤的能源政策。再次呼籲停止調漲電價，盡快調整錯誤能源政策。

與會的國民黨立委黃健豪表示，過去的2年間，就撥補了新台幣3000億元給台電，但從2022年撥補以來，電價是持續上漲，所以撥補是假議題，有沒有撥補並不是漲價的問題，漲價的問題就是因為成本過高。

黃健豪說，前總統馬英九卸任前平均電價是2.54元，經過民進黨9年執政、能源轉型後的結果，平均電價已來到3.48元。核能發電成本最低且有盈餘，但外購電力成本過高，是台電虧損的主因，所以發電結構不調整，電價上漲將是永無止盡的無底洞。

國民黨立委張嘉郡指出，呼籲經濟部長郭智輝，要能苦民所苦，理解民眾受漲電價的痛苦，儘速修正能源政策，該用核能用核能，不要每次每次都拿韓國說嘴，說電價像韓國一樣高，台電就不會虧損，但台灣的平均基本薪資，就低於韓國，所以這是不能做比較的，若真要與韓國比，韓國目前還持20多%的核能發電，台灣為什麼不學習。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則在黨團記者會反駁，呼籲國民黨要講事實，不要一再造謠、指鹿為馬，用不符合真實的訊息混淆視聽。

吳思瑤表示，國民黨團稱政府對台電3000億元的撥補，事實上是500億元的撥補加上2500億元的增資，而台電的增資是為了讓公司營運更健全、有競爭力，也是為了台電供電韌性等。

吳思瑤說，藍白先前除刪除台電1000億元的撥補預算，另外還有1000億元的追加預算尚未審查，使得電價審議委員會不得不嚴肅思考及面對電價調整，如果要漲電價，藍白要承擔最大的責任，而台電不是民進黨的而是國家的，希望藍白捐棄政黨意識跟政黨利益，趕快審查追加預算。

台電 調漲 電價

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