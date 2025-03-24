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前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

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郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，今天中午前拔管。圖／本報資料照片
交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，今天中午前拔管。圖／本報資料照片

前交通部長郭瑤琪昨日傍晚驚傳主動脈剝離，緊急送往新光醫院治療，院方使用葉克膜搶救。經過一晚與死神拔河，確定急救無效，院方表示，今天中午前拔管，各界好友紛紛在臉書上表示：瑤琪姊一路好走，我們會繼續為您名譽而戰，不會停止。

主動脈剝離是一種複雜而致死率很高的心血管疾病，郭瑤琪昨晚情況危急，第一時間送往新光醫院治療，經手術後在外科加護病房觀察中，並使用葉克膜延命。郭瑤琪的多年好友戴章皇至醫院探望，在耳邊鼓勵：妳的冤案還沒昭雪，希望激發求生意志。

多位好友輪番在郭瑤琪的耳邊說話，希望指數一度稍好一些，但卻無法如願持續改善。今天上午，醫師確定急救無效，在中午前拔管，撤除維生系統。媒體人周玉蔻已經在臉書上發文：哀悼郭瑤琪部長！我多次研讀、探討，上政論節目討論過她被判貪汙的案情，我相信她是清白的。

主動脈剝離 葉克膜 郭瑤琪

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