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總統：客家六箭已有成效 要成為全球多元文化珍寶

中央社／ 台北24日電

總統賴清德今天接見「台灣客家聯盟協會」時說，選舉期間提出客家六箭政見，經過將近一年努力，已有初步成果；他相信，只要繼續一起努力，一定讓更多人認識客家、喜歡客家，讓客家成為全球多元文化的珍寶。

賴總統先以客語問候與會人士，他說，看到許多熟悉面孔，非常親切，特別是大家也曾經歷過一場非常重大選戰，一起擘畫客家發展藍圖，他要特別表達最大感謝。

賴總統說，台灣客家聯盟協會長年以來努力傳承、發展客家文化，作家鍾肇政曾說過「沒有客家話，就沒有客家人」；客語俗諺也說「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言；寧賣祖宗坑，莫忘祖宗聲」，這些都提醒大家不能忘本，不能忘記自己的文化和語言，這不僅是客家鄉親信念，也是政府長期堅持。

總統表示，選舉期間，他提出客家六箭政見，包括公共客家、飲食客家、青年客家、創生客家、區域客家以及國際客家，希望透過推動六大面向的政策，讓客家文化不僅是台灣的文化，更是世界的文化。

他說，經過將近一年努力，客家六箭政策已有初步成果，包括客委會已開發適用手機與電腦的客語輸入法，讓大家可以在Line上顯示客語字；創立的客食（Ha-Food）品牌，研究至少21款創新產品，例如桔醬漢堡和擂茶磅蛋糕等，與企業合作販售，讓客家飲食文化與時俱進，也讓更多台灣民眾可以享受客家美食。

賴總統說，政府也舉辦重返客庄說明會，提供創業補助金，未來還要成立客家青年諮詢委員會，並且計畫舉辦海內外客家後生交流營，讓客家青年一方面更在地、一方面更國際。

總統指出，政府同時以客庄鄉親的需求為出發點，在12個縣市增設複合式空間，並且將六堆圖書館示範計畫推展到全國，提升鄉鎮圖書館的功能；上週登場的2025國際自由車環台公路大賽其中兩站浪漫台三線站以及美麗新六堆站，都從客家庄出發，透過網路直播與國際媒體傳播，讓世界更了解台灣客庄自然風光與特色魅力。

總統表示，也跟Discovery國際頻道合作 製播六堆新意象專題節目，並且透過多種媒體平台推廣客語及文化，提升客家文化的國際能見度，所有振興客家文化的工作，都需要民間與政府共同努力，才能發揮最大成效。

賴總統說，客家六箭計畫在場人士都投入其中，大家共同努力，他希望能夠讓客家文化不斷傳承創新，他也相信只要繼續一起努力，一定讓更多人認識客家、喜歡客家，讓客家成為全球多元文化的珍寶。

客家文化 客語

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