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新黨游智彬「記者」大鬧立院 綠營：韓國瑜要負責

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬（圖）。記者林俊良／攝影 聯合報系資料照片
新黨副秘書長游智彬（圖）。記者林俊良／攝影 聯合報系資料照片

新黨副秘書長士游智彬本月21日立法院會時，持記者證到立法院議場2樓記者席開直播、鬧場，民進黨立法院黨團今天（24日）舉行記者會，要求立法院長韓國瑜在明日院會公布調查結果；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，無論游智彬持何種證件，居然長驅直入院會，為難助理並侮辱立委，質疑「是在幫中國蒐證嗎」？

吳思瑤表示，這件事情非同小可，開放國會是民進黨的目標，當初推動這項政策，是希望推動國會友善，但不代表浮濫發證，韓國瑜擔任立法院長以來，濫發超過2000張記者證。

吳思瑤說，游智彬事件發生後，韓國瑜不願說明，但經調查，游智彬代表台灣威卜菸草減害網路媒體，當初幫忙申請記者證的還是民眾黨的助理。

吳思瑤播放多段游智彬在議場內的影片，包含辱罵威脅民進黨女性立委、助理和議事人員等，游還不斷強調自己是桃園市政顧問；民進黨立委林月琴說，大家都看到他的惡形惡狀了，桃園市長張善政「你還在睡嗎」，林月琴要求無力處理此事的韓國瑜下台，張善政也要道歉並撤換市政顧問。

游智彬 立法院 韓國瑜

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