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全台正副議長北上拜會韓國瑜 擬建議助理費除罪化

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
新北市議長蔣根煌（圖中）21日參加新北市議會國民黨團幹部交接，表示地方正副議長聯誼會將提案請中央修法，放寬助理費使用範圍。（記者葉德正／攝影）
新北市議長蔣根煌（圖中）21日參加新北市議會國民黨團幹部交接，表示地方正副議長聯誼會將提案請中央修法，放寬助理費使用範圍。（記者葉德正／攝影）

台北市議員陳怡君、民進黨立委林岱樺近期相繼捲入詐領助理費案，全國正副議長聯誼會曾建請中央修法，希望助理費除罪化。全國地方議會正副議長聯誼會今天下午北上拜會立法院長韓國瑜。新北市議長蔣根煌受訪證實，將談助理費一事，希望建請中央修法。

蔣根煌表示，助理費修法問題，議會有共同提案，希望跟韓院長討論。事實上，議員經常到國外議會交流，以日本為例，議會匡列給議員一筆額度，議員可以自由使用，國外議會都是這樣做，今天地方議會將共同拜會韓院長，向中央提出建議。

近期中央、地方民代紛紛捲入助理費案，今年2月24日全國正副議長聯誼會上，原計畫由高雄市議長康裕成提出臨時動議建請立法院修正「會計法」第99條之一，不過康裕成臨時缺席，最後議長聯誼會仍決定提案建議立法院研議修法，盼中央修正「會計法」，比照國務機要費除罪化。

全國正副議長聯誼會經過一個月的整合與安排，今天下午集結北上立法院，向韓國瑜提出陳情。據了解，全台議長屆都會出席，僅有嘉義縣、台南市等地議長無法出席。

立法院 聯誼 議員

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