蔡蘇爬山曝警訊？前扁辦主任指賴清德有三座高山要過

前總統蔡英文日前貼出與前行政院長蘇貞昌伉儷的爬山照，盼未來還有機會與蘇結伴同行，引發聯想。前扁辦主任陳淞山透過投書指出，賴清德總統有三座大山要過，包括大罷免政治成敗、縣市長初選及最終地方選舉輸贏，稍有不慎，蔡、蘇「芒刺在背」的政治力道反撲不容忽視。

根據陳淞山投書至「美麗島電子報」的評論，他回憶，賴清德任副總統、蘇貞昌任行政院長時，兩人已有摩擦，賴清德上任總統後，拔除蘇貞昌大力提拔的多位行政部會正副首長及國營事業董事長或總經理，賴、蘇不合的傳聞甚囂塵上，幾乎已到相敬如冰、老死不相往來的破裂情境。

陳淞山續指，最近為了賴清德可能有意支持民進黨秘書長林右昌，與蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧競爭新北市長初選的傳聞不斷，賴蘇關係正面臨前所未有的緊張關係，未來勢必會越演越烈，更加難以收拾。

至於蔡賴關係，陳淞山說，基本上也好不到哪裡去，畢竟當年總統初選的政治挑戰，早已深深埋下兩人不合的心結，加上蔡英文愛將、前海基會董事長鄭文燦因貪瀆弊案官司纏身，也讓蔡英文對賴清德感到心寒，蔡、賴之間更是難有恩怨化解的機會。

「蔡英文與蘇貞昌的結伴爬山照片與消息，看起來是政治警告意味相當濃厚的不單純政治事件。」陳淞山認為，背後目的是要賴清德有所節制，不要再那麼肆無忌憚地動他們的人。也意味著萬一哪天賴清德落難需要出馬相挺，就連電話都不接，暗指做人做事都要替自己留點餘地。

陳淞山認為，民進黨是派系政治的集合體，有外敵時全力團結對外，內鬥則會在權力爭奪時發生，尤其是黨內初選競爭，刀刀見骨的政治戲碼，處處可見。

他認為，賴清德眼前有三座大山要過，先是大罷免的政治成敗、六都與縣市長的初選，再來是最後地方選舉的輸贏結果，更遑論國際政治情勢與兩岸關係的可能變化及因應作為等等，『稍一處理不慎，萬一政治聲望大跌之際，蔡英文與蘇貞昌的「芒刺在背」政治力道的反撲可就不容忽視了』。

最後，他指出，賴清德的內憂外患政治壓力並不小，加上蔡英文、蘇貞昌政治結盟示警意味相當濃厚，黨內其他派系各懷鬼胎或各有所圖的情況也是時有所聞，考驗賴清德的政治智慧、視野格局與領導能力，如何做好領導人的政治角色與分寸拿捏？如何發揮政治共主的能耐與價值？甚至如何處理好黨內各大老的政治情緒與各大派系的資源共享及分配？就是賴清德能否做好總統兼黨主席以及連任總統的真正挑戰。