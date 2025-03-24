即時短評／網路被綠軍占領 藍白互助靠陸戰扳回聲勢

雙北是大罷免潮的指標熱區，各路人馬近日在板橋比拚陸戰能量，新北藍營民代觀察，最近風向有些轉變，小草對國民黨的認同感有拉高，網路被綠軍占領，藍白分進合擊，要靠陸戰扳回聲勢。

綠營攜手民團步步進逼，藍營基層焦慮不已。國民黨主席朱立倫領軍，前晚在板橋宣講湧入1千多名支持者，新北市長侯友宜、副市長劉和然都到場，藍營新北六名立委到齊，但出席的里長不多，地方解讀，侯友宜還沒真正出手，侯會將能量留在決戰時刻。

昨天下午換民眾黨登場，柯文哲妻子陳佩琪到場與小草博感情，黃國昌壓軸上場，在台上連講一小時，直批執政黨把人民盤子、貪汙腐敗，黃國昌演說煽動性十足，現場彷彿個人造勢大會。

藍、白都打主席牌，訴諸各自的支持群眾，都把砲口對準民進黨當家鬧事、造謠、執政無能，藍白隔空呼應。

相隔一周、30日是民進黨選在板橋第二運動場辦大型造勢，黨部已通知議員要幫忙動員，綠營不只要在網路搶攻話語權，也試圖要在陸戰輾壓政敵。

三黨先後在板橋陸戰交戰，輸人不輸陣拚人氣，也為2026提前操兵，綠營情緒高昂，藍營支持者對大罷免議題普遍反感，如何喚起支持者將危機感將是最後關頭勝負關鍵，畢竟這一局將牽動2026及2028。