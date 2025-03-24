美智庫指台灣面臨中共秘密政治戰 建議加重間諜刑罰

美國智庫發布報告示警，中共持續對台灣同步發動公開及秘密的政治戰行動。報告提出細緻建議，包括建立外國代理人登記機制、加重間諜刑罰，並強化監督現任及卸任官員赴中，要求出發前30天公開行程、嚴禁閉門會議。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）近日發布「中國共產黨對台灣的秘密行動」報告，這份報告由前中央情報局（CIA）分析師、中國問題專家馬提斯（Peter Mattis）等人執筆。

內容指出，沒有任何民主政體像台灣一樣面臨如此規模的外來威脅，影響其完整性與獨立性。中共對台灣的惡意意圖和影響力行動，及其對台灣民主社會所構成的威脅與傷害，是真實存在的。

台灣面臨中共一系列秘密政治戰行動，目的在於削弱抵抗意志。如果不加以遏阻，這些行動恐怕從內部瓦解台灣。

馬提斯等執筆者提出數項建議，包括要求外國代理人註冊。澳洲、加拿大、英國及美國都有法律架構要求代表外國委託人行事時進行公開註冊，以提高透明度。這些法律並不完美，但能初步界定哪些行為是可接受的，哪些不可接受。

報告建議將未登記的外國勢力代理人視為刑事犯罪。民主國家很難處理間諜活動，因為刑事審判常常要求披露機密資訊，其中一些資訊恐怕已經被洩露，但其他相關資訊可能仍受保護。

馬提斯等人指出，在美國有許多間諜是以「未登記的外國代理人」罪名受到起訴。美國政府不必證明當事人是否因洩密而損害國家安全，而只需證明當事人受外國勢力指示行動。這是一種較輕的罪行，但處罰仍然很重。

根據報告，台灣現行安全審查制度是機關規則及國家相關法律拼湊而成。台灣如果建立一套嚴格的安全審查制度，強化官員離任後的審查，將使政府員工遵守更高的行為準則，包括在嚴重洩密案件中承擔刑事後果。

此外，這套審查制度還有助中央與地方政府間，以及行政和立法部門間建立互信，有利執行敏感國安相關作業。

專家們說，台灣還能做的包括透過額外的刑事強化措施，對於具有更大政治後果或危及台灣政府完整性的罪行，可立法增加額外量刑。例如被判犯有國家安全相關罪行的政府官員招募其他官員或軍官參與間諜活動，或協助他們與中國情報和統戰機構聯繫，應受更重處罰。

馬提斯等專家表示，當有人不只參與間諜活動，還涉及散布中共言論、參與中國境內的統戰活動或具有更大政治影響力的這類活動時，也可適用加重刑罰。

報告另建議台灣強化與中國互動的監督和透明度，範圍包括現任和前任民選官員、立法委員及政治任命者赴中國的行程。專家們說，台灣應制定全面性相關規定，包括在出發前30天強制公開詳細行程、嚴格禁止閉門會議，所有正式會議都需要外交人員在場、記者採訪及完整記錄。

報告也認為支持訓練記者及獎助計畫是遏阻滲透的可行做法。馬提斯等人指出，政治戰相關報導複雜，民間社會有時更有能力調查。記者不只發揮第四權的傳統監督作用，還可以發掘政府看不見的問題。因此，可設立由政府、媒體機構或私人捐助者資助的基金，支持更獨立的報導。

這份報告還強調，「台灣在國內外都需要這樣的支持，以便盟友和夥伴能更了解中共的威脅」。