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離建基金補台電？ 「根源問題未解決」

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔提供
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔提供

今年公務預算原計畫撥補台電千億元被立法院刪除，行政院去年提出的千億元追加預算案仍待朝野協商，經濟部擬爭取離島建設基金來撥補。國民黨指出，討論各種政策手段前，應先表態未來能源走向。民眾黨則說，癥結病因不解決，救不了台電虧損。

國民黨立委楊瓊瓔表示，無論是要用千億元追加預算案或離島建設基金撥補台電，都可以理性討論，但政府不願面對能源政策錯誤，一律只想用撥補、漲價的手段掩蓋問題，不僅把人民當提款機，且根源問題仍無法解決，還甩鍋給真正為國家能源政策著想的人，這樣的態度全民無法接受。

對於電價可能調漲，楊瓊瓔批評，這是台電四年來第五次漲價，將帶動萬物皆漲，政府過去拿人民的錢撥補，如今又要再漲電價，剝人民兩層皮，政府有無評估及配套？這些都是由於錯誤能源政策，希望政府對未來規畫明確表態，全民也會一起努力把關。

連江縣立委陳雪生說，台電跟離島建設基金風馬牛不相及，電力虧損本來就是台電的問題，這應該是台電及經濟部故意在試探，他認為在野黨不會同意。

金門縣立委陳玉珍則說，離島建設基金長年編列不足，前兩年剩廿七億元，現在更只剩八億元；政府若想撥補台電一千兩百億元，就應該拿出一千五百億元，剩下三百億元留給離島建設基金，才符合離島建設條例規範。

民眾黨團副總召張啓楷說，民眾黨團不同意台電追加預算，核電退場、高價購買綠電才是台電虧損不減反增的主因，「癥結病因不解決，再給一千億或四月再漲電價，救不了台電虧損。」

民進黨立委許智傑表示，目前相關配套僅止於討論階段，若要以離島建設基金補給台電，仍須經國會同意。他批評國民黨惡意阻擋千億元台電撥補，就是要讓電價上漲。

政院未證實傳聞

記者黃婉婷／台北報導

針對是否不排除將離島建設基金積欠台電的一一○○億元吸收成本撥補給台電，行政院昨未證實。

政院人士表示，電價是否調漲，還是要經過審議委員會的決定；現階段仍期望立法院能夠加速審議，行政院在二○二四年五月二日所提出的一一三年度追加預算，補助台電一千億元的預算。

台電 張啓楷 提款機 朝野協商 楊瓊瓔 能源政策 許智傑 陳玉珍 陳雪生 電價

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