周五審議會 電價漲幅擬3劇本

電價審議會預計本周五舉行，外界預估平均電價漲幅約百分之六。府院關注電價對通膨影響，審議會中對於漲幅仍有討論空間，三大劇本包含漲足百分之六、壓低漲幅至百分之六以內與待撥補明朗後再決定。

電價審議召開在即，台電希望電價結構合理化，然而此次若鎖定民生電價，恐有加劇通膨疑慮，這也是府院高層關注的議題。此次會中討論將聚焦三個重點，包含台電發電成本及財務狀況、調整方案對通膨及民生影響、台電撥補預算進展及各種可能發展，據此討論四月新電價。

據了解，周五電價審議會目前有三套劇本。首先是平均漲幅百分之六，以民生、小商家為主，約影響一四五○萬戶；其次，因漲電價對通膨影響不容小覷，府院關注對民生衝擊，將壓低漲幅在百分之六以下；最後，府院仍在爭取相關撥補預算，視協商進度，也可能先行討論但暫不拍板，待撥補明朗後再來評估。

外界預期，此次針對民生及小商家三三○度以下基礎用電，電價調幅將在百分之十一至百分之卅三之間；民生及小商店用電三三○度以上，將採用電愈多，調幅愈大原則。

工業電價因先前已多次調漲，預料此次調幅有限，外界預估約在百分之五以內。

行政院在二○二五年預算案編列撥補台電一千億元、二○二四年編列撥補台電追加預算一千億元，目前皆遭到立法院封殺；另外台電吸收離島發電成本逾一千億元，也正在爭取由離島建設基金補給台電，但同樣須經立法院同意。

據了解，府院仍在極力爭取，希望立法院通過撥補預算，減輕台電財務壓力，無論是預算、追加預算、離島建設基金等，若能順利獲得支持，凍漲、或至少抑低電價漲幅的可能性就相對高。

府院、經濟部對於電價調整均回應，仍待電價審議會討論後才會定案。

經濟部長郭智輝日前表示，台灣電價不會漲比南韓多。根據經濟部資料，南韓住宅電價二○二四年每度為三點九八元，台灣為二點七七元，南韓同年工業電價為四點九八元，台灣為四點二七元。

在水價方面，行政院長卓榮泰雖指示台水檢討並提出報告，但也表示時機未定。據了解，目前定調上半年水價暫時不動，下半年才會思考此問題。