電業法修正今初審 藍提案罰電業排碳大戶

電價費率審議會本周召開，立法院經濟委員會今天排審電業法修正草案，行政院因應淨零轉型浪潮推升企業綠電需求，政院版草案放寬再生能源售電業交易限制，並力拚取消台電分家條款；藍營立委不滿政府捨棄乾淨核能，過度仰賴火力發電，擬提案處罰電業排碳大戶。

行政院會一月拍板電業法修正草案，放寬再生能源售電業者間能販售餘電，活絡綠電市場，粗估國內有八十一家業者受惠，待綠電交易增多，經濟部擬比照證交所成立獨立交易單位，並考量非傳統電力供應擴增，修法納管儲能及需量反應。

此外，為邁向電業自由化並協助綠能發展，原先預期最晚要在二○二五年底完台電公司分割，考量時空條件不同，包含台灣新增二○五○淨零碳排目標，台電近年又吸收國際燃料漲幅、財務不佳，政院最終提出修法，維持現行經營型態不分割。

國民黨立委賴士葆、鄭正鈐等人也陸續提案修法，期盼政府在能源轉型基礎上朝向淨零。

賴士葆表示，政府捨棄乾淨核能、改靠高碳排發電，造就台灣溫室氣體排放排名在國際屬後段班，國人「用肺發電」更附上健康代價，為有效督促售電業者改善電業結構，他提案要求業者銷售電能的電力排碳係數應符合排碳係數基準，否則依法以業者未達係數標準之差、售電度數、每公斤碳費等相乘來計算罰緩金額。

鄭正鈐批評，全世界潮流就是全球淨零碳排放，民進黨一意孤行加大碳排放發電，更大大危害台灣人，讓大家陷生存危機，盼透過修法，讓台灣能因應國際碳管制挑戰，政府也能在能源轉型基礎上逐步邁向淨零轉型。

賴士葆表示，該法案適用對象，即「公用售電業銷售電能業者」，是指台電及民間發電業者；統計全台灣「排碳大戶」第一名就是台電，第二名就是民間發電業者，其他則是其他民間企業，該法就是針對台電、民間發電業者獨立發電廠（ＩＰＰ）來規範，超過排碳係數就開罰。