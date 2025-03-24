冷眼集／賴總統恣意提名大法官 平庸還是邪惡？

總統府21日公布司法院長被提名人蔡秋明（左四）、副院長被提名人蘇素娥（右三）、大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠（右二）、陳慈陽（右一）。記者潘俊宏／攝 總統府上周五公布七位大法官被提名人，包括現任台灣高檢署主任檢察官蔡秋明被提名為司法院長。此項提名，第一時間，平日水火不容的綠白大黨鞭柯建銘、黃國昌，難得意見一致，都質疑檢察官不適任司法院長。

但過了兩天，柯建銘昨已改口稱「賴總統所提名單非常正確」。在野黨猛酸柯建銘打臉自己，「有點好笑」；但讓老柯裡外不是人的，難道不是總統府無厘頭的提名名單？

司法強調「案重初供」，亦即人們第一時間反應，往往最為真實。上周大法官人選出爐後，外界就對沒有法院經歷的檢察官被提名為司法院長譁然不已，黃國昌第一時間質疑民進黨是要走回「審檢一家親」的老路，政治經驗老練的柯建銘更是直言「檢察官當司法院長當然不妥」。

其實，連蔡秋明都坦言，總統提名一位檢察官當司法院長，他自己也覺得很震驚，「到現在還覺得不可思議」。或許是因為目前立院朝小野大，許多適格的大法官人選不願蹚混水，以致人才難覓。但大法官地位如此崇隆，總統提名焉能不格外謹慎？上次提名全軍覆沒，難道還不能夠作為前車之鑑？

誠如學者所言，大法官人事就是總統與立院的對話與拉鋸，綠營已為大罷免殺紅眼，藍白怎可能輕易讓人事過關？而在「預知死亡紀事」般政治前提之下，總統的不當提名，豈非更是對被提名人的「羞辱」？若是賴總統明知人事案難以通過，又把檢察官提名為司法院長，到底想呈現怎樣的政治企圖？

從這個角度來看，原本外界質疑「平庸」的人選，會不會正是提名人「邪惡」的手段？令人細思極恐。柯建銘在上次大法官人事案已有「挑戰賴清德」前科，莫怪此次「轉得這麼硬」也要改口；但比起識時務的柯總召，賴總統恣意提名，還是應負最大責任。