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谷立言：中文大語言模型 充斥中共宣傳
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在一場論壇表示，台灣在先進晶片等領域占優勢，但令人擔憂的是中文大型語言模型充斥中共宣傳的問題。他提醒，ＡＩ能力的運用將進一步影響健康和國防等領域。
谷立言也重申美國對維持台海和平的承諾。他說，正如美國國務卿魯比歐近日所說，美國對台灣議題有長期立場，不會放棄的是美國反對任何用武力或脅迫方式來改變台灣地位。
美國史丹佛大學舒思深亞太研究中心（APARC）在台大舉辦「台灣未來：國際變局下的現代化之路」論壇，谷立言受邀發表演說。谷立言表示，美國與印太盟友夥伴站在一起，會採取果斷行動來應對威脅、強化經濟韌性且促進共同利益。
谷立言提到台灣當前面臨的挑戰。科技部分，雖然台灣在人工智慧（ＡＩ）硬體居領導地位，但在軟體領域落後；包含國際對中文的擔憂，目前中文大型語言模型充斥中共的政治宣傳，這些能力運用將進一步影響到健康和國防領域。
此外，台灣安全也面臨來自中國在軍事、經濟和外交領域的持續威脅。谷立言說，美國在這些問題乃至台灣的成功都利益攸關。他再次提到台積電赴美擴大投資一事，稱美台在先進科技的發展上是夥伴，美國也期待台灣的製造業有助美國再工業化之餘，還能取代對中國掌握機器人和無人機等關鍵供應鏈的局面。
外交部長林佳龍在論壇演說稱，將持續追求與民主盟友夥伴的共同利益與繁榮，展示台灣是印太穩定、繁榮的堅定力量，同時落實自由民主的價值。
針對日本外務大臣岩屋毅與中國大陸外交部長王毅會談時，關切中國對台灣的軍事動向，重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為；林佳龍透過新聞稿表示感謝，並指台灣將持續強化自我防衛能力，加強與理念相近國家共同合作，確保台海及印太地區的和平穩定及繁榮。
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