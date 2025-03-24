布局選宜蘭縣長 多人備戰爭出線

民進黨前立委陳歐珀創辦的台灣希望智庫昨舉辦成立周年活動，面對是否參選2026宜蘭縣長？陳歐珀表示，現階段最重要是走訪傾聽民意。據了解，黨內另有冬山鄉長林峻輔與政委陳金德被勸進參選；藍營的議長張勝德與立委吳宗憲呼聲高，民眾黨陳琬惠也努力爭取出線。

陳歐珀近來勤跑基層，日前曾說黨中央的縣長人選提名機制尚未確定，「如果人民有需要，會全力以赴」。

陳歐珀昨也回顧2023年退選立委一事，陳說，如今司法偵辦結果證明他沒有涉案，還他清白，很多事後罵他笨「你又沒怎樣，你一定會上的..」，但他當時心想，萬一他沒選上，宜蘭這席立委怎麼辦？若影響總統選舉怎麼辦？顧全大局下宣布退選，並輔選陳俊宇順利接棒。

陳最近動作頻頻，被認為是為備戰2026暖身，綠營這方，冬山鄉長林峻輔也被鄉親勸進參選，政委陳金德也是人選之一。國民黨方面，議長張勝德持續扎根基層，擴大跑全縣，不分區立委吳宗憲強化服務案件，增加與宜蘭地方連結。民眾黨縣黨部主委陳琬惠也努力爭取曝光，增加能見度及知名度。