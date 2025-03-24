聽新聞
0:00 / 0:00

布局選宜蘭縣長 多人備戰爭出線

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

民進黨前立委陳歐珀創辦的台灣希望智庫昨舉辦成立周年活動，面對是否參選2026宜蘭縣長？陳歐珀表示，現階段最重要是走訪傾聽民意。據了解，黨內另有冬山鄉長林峻輔與政委陳金德被勸進參選；藍營的議長張勝德與立委吳宗憲呼聲高，民眾黨陳琬惠也努力爭取出線。

陳歐珀近來勤跑基層，日前曾說黨中央的縣長人選提名機制尚未確定，「如果人民有需要，會全力以赴」。

陳歐珀昨也回顧2023年退選立委一事，陳說，如今司法偵辦結果證明他沒有涉案，還他清白，很多事後罵他笨「你又沒怎樣，你一定會上的..」，但他當時心想，萬一他沒選上，宜蘭這席立委怎麼辦？若影響總統選舉怎麼辦？顧全大局下宣布退選，並輔選陳俊宇順利接棒。

陳最近動作頻頻，被認為是為備戰2026暖身，綠營這方，冬山鄉長林峻輔也被鄉親勸進參選，政委陳金德也是人選之一。國民黨方面，議長張勝德持續扎根基層，擴大跑全縣，不分區立委吳宗憲強化服務案件，增加與宜蘭地方連結。民眾黨縣黨部主委陳琬惠也努力爭取曝光，增加能見度及知名度。

宜蘭 陳俊宇 陳歐珀 陳琬惠 陳金德

延伸閱讀

嘆檢辦柯文哲案重創司法 吳宗憲：百年信任摧毀只要數月

大法官人選出爐 吳宗憲：審查看法學素養 不要像姚立明

王義川在立法院司委會「插嘴」 吳宗憲：別把政論節目那套帶來

燈篙林道人氣旺...驚傳促進會辦公室違建要拆 吳宗憲立委協助解決

相關新聞

谷立言：中文大語言模型 充斥中共宣傳

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨在一場論壇表示，台灣在先進晶片等領域占優勢，但令人擔憂的是中文大型語言模型充斥中共宣傳...

電業法修正今初審 藍提案罰電業排碳大戶

電價費率審議會本周召開，立法院經濟委員會今天排審電業法修正草案，行政院因應淨零轉型浪潮推升企業綠電需求，政院版草案放寬再...

離建基金補台電？ 「根源問題未解決」

今年公務預算原計畫撥補台電千億元被立法院刪除，行政院去年提出的千億元追加預算案仍待朝野協商，經濟部擬爭取離島建設基金來撥...

布局選宜蘭縣長 多人備戰爭出線

民進黨前立委陳歐珀創辦的台灣希望智庫昨舉辦成立周年活動，面對是否參選2026宜蘭縣長？陳歐珀表示，現階段最重要是走訪傾聽...

周五審議會 電價漲幅擬3劇本

電價審議會預計本周五舉行，外界預估平均電價漲幅約百分之六。府院關注電價對通膨影響，審議會中對於漲幅仍有討論空間，三大劇本...

冷眼集／賴總統恣意提名大法官 平庸還是邪惡？

總統府上周五公布七位大法官被提名人，包括現任台灣高檢署主任檢察官蔡秋明被提名為司法院長。此項提名，第一時間，平日水火不容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。