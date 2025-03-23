引述檢察官林達這看法 卓榮泰回立院要問在野黨「不同意就是與民為敵」

民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場，行政院長卓榮泰登台引述檢察官林達說法，言論自由有界限，界限就是國家的存續，「不可能你要毀滅這個國家，又要這個國家保護你，讓你去毀滅他」，他回立法院要問問在野黨同不同意，不同意就是與民為敵。

卓榮泰說，除了刪凍總預算，中央又被財劃法拿走了3753億，這是對台南雙重的打擊；未來台南的捷運、治水、育兒、社宅，這些事情還是要繼續做，但3753億如果被他們分光了，中央無能為力。如果問在野黨版本分給台南多少，是163億，然而花蓮是161億。

卓指出，這個財畫法是傅家的版本，是花蓮的版本，是打擊台南的版本，不是國家的版本；這絕對的不公平，不公平的修法，會造成更大的重北輕南、更大的城鄉差距，六都之中台南增加最少。

卓榮泰也說明執政黨治水成果，但今後各部會強化各種防災的科技，相關照顧人民、照顧地方發展產業的政策，哪1項中央以後還可以繼續做下去？所以針對財畫法，當然要反對。更重要的，國防部分，中國的飛機、軍艦要飛就飛、要來就來，要演習就演習。

但國防預算、業務費，如油錢、設備維護費，被凍結了700多億，在野黨說有需要再來；卓表示，「我們現在就有需要」。

他說，總統在兩次的國安會議當中，第一次已經宣布，未來會把國防預算提高到GDP的3%，「我們必須展現自我防衛的決心」，必須要向全世界、向國際發出自我捍衛的責任跟能力。但是最近有一些人，利用台灣的言論自由在傷害台灣的民主自由、言論自由，造成國家國安以及統戰的威脅，

卓榮泰表示，對於國安跟統戰的威脅，有三個一定，在總統的指示下，第一主張武力、主張暴力就是全民的公敵，這不是言論的自由，是對台灣主權安全最大的威脅，只要主張武力、主張暴力，一定請他離開。

第二，對國家不忠誠，違反憲法、違反法律，一定依法嚴格處置；第三，現役的軍人，若是觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命這5項軍事犯罪，一定軍法審判。三個一定給人民信心，三個一定給國家安全的保障。

他表示，最近有1位檢察官林達說，言論自由有界限，界限就是國家的存續，「不可能你要毀滅這個國家，又要這個國家保護你，讓你去毀滅他」；他到立法院要問問立委傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯同不同意，國民黨的委員、民眾黨的委員同不同意，不同意就是與民為敵。

卓榮泰表示，12強棒球賽剛過，經典賽也剛結束，台灣隊獲勝的關鍵是什麼？就是在關鍵的時候，每個隊員都要站出來，完成自己的任務，每個隊員關鍵的時候，都要站出來；所以他要拜託大家，該防守的時候要防守，該打擊的時候要打擊，自己的比賽自己贏回來，自己的國家自己救，

他分享，昨天到花蓮，假日揮刀手陳義信也站上來了，所以不只文化人憤怒、台電同仁憤怒，連體育人都憤怒了。陳義信說，他就是看不慣跑去中國鞠躬哈腰，回來傷害台灣的人

卓說，人民是國家的老闆，人民才能決定國家的命運，總預算怎麼刪，跟每個國人都息息相關；面對國安的問題一定要團結，一定要全力的支持總統，要針對境外敵對勢力的併吞跟滲透，「我們就全力的反擊」，行政院在總統指示下，已經擬定期程，1個月內全盤規劃，逐一的落實。