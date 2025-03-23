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稱近6千小草到場 黃國昌宣講批綠：嘴上喊民主「心裡想要民進黨作主」
民眾黨今在板橋車站前辦「人民要當家」宣講，身兼黨主席的民眾黨立委黃國昌壓軸暢談1小時，批評民進黨貪汙腐敗，用假訊息洗腦台灣人稱國會刪預算，民進黨嘴巴喊民主，「心裡想的是民進黨做主。」主辦單位會後稱現場有近6000人到場。
民眾黨「人民要當家」宣講今在板橋站前路、新府路口舉辦，黃國昌怒轟民進黨一黨專政，墮落成過去自己最討厭的模樣，不容任何挑戰與監督，誰敢挑戰監督民進黨，就是被打成是中共同路人，黃強調只有人民才是國家主人，只有台灣人才是台灣的主人。
黃國昌說，所有台灣人都知道權力必須要監督制衡，曾幾何時號稱台灣要民主、要進步的民進黨，已經墮落成自己過去最討厭的模樣？民進黨嘴巴喊民主，「心裡想的是民進黨做主。」民進黨政府執政時，國會不可以被監督，「這是哪門子的民主？」
黃國昌說，今天民眾黨在這邊集會，號稱沒錢的民進黨政府卻用高規格舞台在台南辦宣講，質疑賴清德總統不敢面對，行政院長卓榮泰也不敢回答他們提出的質疑，只會躲在媒體、側翼後方，用假訊息洗腦台灣人稱國會刪預算。
黃國昌指出，唯一不敢刪除預算的2個國家，一個是中華人民共和國，另一個是北韓，台灣要成為這樣的國家嗎？民進黨以前喊民主進步，現在做的是一黨專政，不可以被質疑、挑戰與監督，人民不准問、國會不准刪，誰敢監督民進黨，就是中共同路人。
「如果民進黨有把人民當頭家，為什麼敢揮霍人民的錢、敢糟蹋人民？」黃國昌說，民眾黨站出來不是為了大罷免，而是看不下去執政黨用謊言欺騙、恐嚇人民。民眾黨新北黨部主委、議員陳世軒也宣布，30日將在新竹天公壇舉辦下一場「人民要當家」宣講。
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