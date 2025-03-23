前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

交通部前部長郭瑤琪因突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，根據「鏡周刊」報導，郭瑤琪目前在加護病房觀察中，情況危急。同樣是主動脈剝離患者，為人熟知的有2020年藝人黃鴻升（小鬼）、2021年凱渥男模張誌軒都罹患相同疾病。

衛福部國健署指出，主動脈剝離是一種來得「又快」、「又急」、「致死率極高」的心血管急症，主要是因血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，造成全身血液供應問題，導致器官缺氧壞死。

9成主動脈剝離都是高血壓引起，高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟則易造成心肌梗塞，對主動脈最大的危險就是造成主動脈剝離，因此，有高血壓的病人務必每天量測血壓及規律服藥。

其實，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子。

尤其近日早晚氣溫變化大，若日夜溫差可達10度以上，提醒民眾要注意保暖適時增減衣物，避免溫差過大，導致血管熱脹冷縮，血壓不穩而血管壁破裂，危及生命。

新光醫院官網指出，主動脈剝離往往發生的非常突然，患者上一秒還能正常行走、談話，但下一秒當主動脈血管發生剝離狀況時，患者可能會出劇烈胸痛，甚至從前胸痛到後背的感覺，伴隨有心跳加速、肢體麻木的狀況，必須緊急就醫接受治療。

由於主動脈連接心臟通往全身的血管，因此主動脈剝離的位置可能造成全身多種病症；若剝離的位置靠近頸動脈恐導致中風，若接近冠狀動脈處可能造成心肌梗塞，若影響脊椎動脈可能造成脊髓神經受損或導致癱瘓，也可能造成遠端下肢缺血壞死等後果，不可不慎。

【中央社／台北23日電】

前交通部長郭瑤琪涉收賄被依貪污罪判刑8年定讞，因病持續保外就醫，今天傳出郭瑤琪因主動脈剝離，送往新光醫院搶救，院方晚間證實此事，完成手術，在加護病房接受治療。