批電價大惡漲 楊瓊瓔：撥補台電又漲價是剝人民兩層皮

電價傳上漲，國民黨立委楊瓊瓔批評，這恐是台電4年來第5次漲價，是大漲又惡漲，將帶動萬物皆漲，政府過去拿人民的錢撥補，如今又要再漲電價，剝人民兩層皮，政府有無評估及配套？這些都是由於錯誤能源政策，希望政府對未來規畫明確表態，全民也會一起努力把關。

傳出電價方案大致敲定要漲價，且住宅、小商家等民生用電平均漲幅高達11％，產業用電漲幅則約5％，最終總電價平均漲幅逾6％。消息一出引發關注，楊瓊瓔指出，這將衝擊1450萬戶，台電去年10月才漲電價，不到半年又漲，若成真，這是台電4年來第5次漲價，是大漲、惡漲。

楊瓊瓔認為，政府不斷漲電價，是來自不願面對能源政策錯誤，政府廢便宜淨零的核電、大量高價買綠電又不願檢討，導致現在電力政策結果是「又貴又缺又錯」。接下來是全面性衝擊民眾，因為不單是漲電費，而是帶動物價攀升；工業電價也是多次漲，平均單價已達4.29元，政府再漲只會讓企業產業更緊繃。

楊瓊瓔批評，經濟部長郭智輝就是漲價部長，行政院長卓榮泰也不是AI內閣、而是漲價內閣，緊抱非核神主牌不放，最後就是用漲電價來解決問題，過去已撥補台電3000億元，電價再連漲，是剝人民兩層皮，也不曉得政府有無評估對經濟民生的衝擊，CPI（消費者物價指數）是否會升至2％以上？有無準備好配套？

楊瓊瓔提到，更糟的是政府犧牲人民，還想把民怨推給在野黨來卸責，說是因為國會封殺撥補，事實是即便撥補，未來還是可能繼續漲價，再不針對問題解決的話，根本就是一個財務黑洞；執政黨把發電平均每度只要1.42元、成本最低的核電廢掉不用，而煤、氣發電成本在2.5到3元左右，還向開發商購買風、光電則最貴，每度都達5到6.5元左右，據學者推估，去年購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過600億元。

楊瓊瓔質疑，台電今年一月財報又增加121億虧損，其中太陽電虧損5.8億，風力58億，外購燃氣17億，唯一沒虧損的就是核電，盈餘7億多，推測未來還會繼續虧下去，難道政府打算繼續一手要撥補、一手要漲價？希望政府對未來能源政策明確表態，全民也會一起努力把關。