還稅於民與國民黨不同調？ 黃國昌：民眾黨有自己主張

國民黨提出「還稅於民」全民普發現金一萬元，並提稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案付委審查。身兼民眾黨主席的立委黃國昌說，民眾黨已經把過去幾年超徵數額算出來，且針對超徵稅額，民眾黨有提出自己的主張，已擬完特別條例，下周會提送院會。

民眾黨今在板橋舉辦「人民要當家」首場宣講，黃國昌說，過去幾年民進黨連年超徵，從人民身上拔毛，但民眾黨理性務實科學地把過去幾年超徵數額算出來，並做完民意調查，針對有關超徵稅額民眾黨提出自己主張，民眾黨已經擬完特別條例，下周會提送院會，希望早日進入委員會討論。

媒體追問，是否幫板橋遭罷免的國民黨委葉元之加油，黃國昌未正面回應，他說整個罷免制度到今天已經完全被民進黨濫用，罷免是要淘汰不適任民意代表，但民進黨所作所為，是選舉選輸後就翻桌，罷免制度被濫用成這樣，台灣人民必須要看清楚，民進黨到底是怎樣傷害台灣民主，當號稱民主進步的民進黨不斷用獨裁威權心態，把台灣帶向過去回頭路，台灣人民都應該要勇敢站出來，對民進黨這種獨裁心態、恐嚇台灣人民勇敢站出來發出怒吼。