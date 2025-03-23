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還稅於民與國民黨不同調？ 黃國昌：民眾黨有自己主張

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左一）帶領黨代表發放宣傳文宣，表達訴求。記者葉信菉／攝影
民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左一）帶領黨代表發放宣傳文宣，表達訴求。記者葉信菉／攝影

國民黨提出「還稅於民」全民普發現金一萬元，並提稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案付委審查。身兼民眾黨主席的立委黃國昌說，民眾黨已經把過去幾年超徵數額算出來，且針對超徵稅額，民眾黨有提出自己的主張，已擬完特別條例，下周會提送院會。

民眾黨今在板橋舉辦「人民要當家」首場宣講，黃國昌說，過去幾年民進黨連年超徵，從人民身上拔毛，但民眾黨理性務實科學地把過去幾年超徵數額算出來，並做完民意調查，針對有關超徵稅額民眾黨提出自己主張，民眾黨已經擬完特別條例，下周會提送院會，希望早日進入委員會討論。 

媒體追問，是否幫板橋遭罷免的國民黨委葉元之加油，黃國昌未正面回應，他說整個罷免制度到今天已經完全被民進黨濫用，罷免是要淘汰不適任民意代表，但民進黨所作所為，是選舉選輸後就翻桌，罷免制度被濫用成這樣，台灣人民必須要看清楚，民進黨到底是怎樣傷害台灣民主，當號稱民主進步的民進黨不斷用獨裁威權心態，把台灣帶向過去回頭路，台灣人民都應該要勇敢站出來，對民進黨這種獨裁心態、恐嚇台灣人民勇敢站出來發出怒吼。

至於宣講辦在新北是否有意挑戰2026新北市長，黃國昌說，沒必要什麼事情都扯上選舉，這場活動是人民要當家，就是要清楚告訴民進黨政府，台灣要進步、政府要進步，這樣情況下就是要清楚告訴台灣人民，要求民進黨說清楚講明白這幾年浪費的錢去哪？

民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左）受訪時，「板橋大刪元」領銜人史書華在現場高喊要求黃國昌簽署罷免連署書，一度與民眾黨支持者發生衝突。記者葉信菉／攝影
民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左）受訪時，「板橋大刪元」領銜人史書華在現場高喊要求黃國昌簽署罷免連署書，一度與民眾黨支持者發生衝突。記者葉信菉／攝影

民眾黨 黃國昌

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