才稱檢察官任大法官不妥 柯建銘改口力挺：總統所提名單非常正確

總統府日前公布補提的7位大法官名單，司法院長為台灣高等檢察署主任檢察官，遭白營質疑走回「審檢一家親」的威權老路，連民進黨團總召柯建銘也稱「當然不妥」。柯建銘今天改口，強調賴總統所提名單非常正確，「黨團包括我以降，絕對全力支持，請不要再見縫插針」。

總統府21日宣布，司法院長被提名人為蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，以及中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律係教授陳慈陽以及政治大學公法學中心主任詹鎮榮，卻意外爆出綠白同聲質疑院長人選的插曲。

柯建銘今天主持民進黨團記者會，會中他特地回應此事，他說，21日星期五上午10時半他接受媒體訪問，當下他並不知道總統已經公布大法官，「因為我整天在忙」，咨文是當天下午才送進來。

柯建銘指出，當下他認為黃國昌似乎有內線，才知道誰要當司法院長，以他傳統對大法官的看法，大法官當然可以是憲法學者、司法官、律師或檢察官，都有案例，但民進黨政府提任何人選都會被封殺，之後不能再補提，會浪費很多好的人才，這很麻煩，但總統基於對憲法職權的尊重必須補提，「其實都知道，再提也是再被封殺」。

柯建銘強調，他在完全不知情的情況下，當然覺得檢察官當司法院長（不妥），過去曾有案例但後來請辭，但理解整個提名邏輯與背景後，他認為此時此刻賴總統所提名單非常正確，「黨團包括我以降，絕對全力支持，請不要再見縫插針」。

他說，當天他講話也是講的有點保留，認為大法官是檢察官比較不妥，但名單是經過審薦小組審薦過來，總統已經非常慎重處理，「我相信賴總統的智慧」。他也重申，自己沒有提前看過名單，也不知道有開記者會，都遵照權力分立，徹底尊重總統，但對於提名人選會全力支持。

柯建銘最後呼籲，藍白應共同支持賴總統提名的人選，守住最後良心，不要整天賣台亡國，也給自己贖罪空間，現在提出的一些挑戰，都與過去言論一樣，比如「大法官都是民進黨養的」，這種話不要再講了，大法官對國家何其重要，藍白別站在憲法對立面，請放下屠刀立地成佛。