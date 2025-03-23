柯文哲血尿…陳佩琪哽咽喊找病因 黃國昌坦言：聽到嚇一大跳

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，柯文哲律師團指柯有血尿情況。身兼民眾黨主席的立委黃國昌受訪坦言，當庭聽到嚇一大跳也很擔心，盼檢調、獄政單位維護所內所有人基本人權及健康，柯妻陳佩琪也說會盡可能用任何管道，先幫助他能夠找到一些病因。

黃國昌坦言，那天當庭聽主席有這樣狀況，一方面嚇一大跳，另一方面大家都蠻擔心，畢竟在沒有什麼證據情況下，柯文哲莫名其妙被賴清德政府關押七個多月，他相信任何看得清楚的台灣人民，都會覺得民進黨把檢調當成政治工具，打擊自己政治對手，並對這件事感到非常憤怒、無法接受，我們一方面在司法程序上捍衛柯文哲清白，也希望維護檢調、獄政單位就基本人權及健康。

黃國昌在台上狠批民進黨，質問賴總統「你們是詐騙集團還是當家無能」，用假訊息洗台灣人的腦，他說，綠營大肆宣傳藍白刪預算，哪一個民主國家的國會不刪預算，不刪預算的國家，恐怕只有中華人民共和國，另一個則是北韓。

陳佩琪今也出席民眾黨首場宣講，她上台致詞感謝支持者的加油，也感謝很多民眾黨公職在這段時間對柯文哲幫忙，陳語帶哽咽說，知道大家對柯文哲的身體很關注，她會盡可能用任何管道，先幫助他能夠找到一些病因。

陳佩琪說，感謝大家在這段時間沒離開民眾黨，甚至更多人入黨，自己也於去年10月入黨，成為終身黨員，希望大家將民眾黨聲音散播出去，有更多人加入民眾黨，大家一起共同為台灣奮鬥努力。

黃國昌接續上場喊，「我要問民進黨政府真的有把人民當頭家嗎？」如果人民是頭家，頭家的錢跑去哪裡？要不要追究責任，賴清德總統、行政院長卓榮泰要不要出來說明，批評民進黨花人民的錢下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上把人民當盤子。

黃國昌高舉資料帶說，信封袋上是被民進黨汙走的錢，不是民進黨的錢，這些都是台灣人民的錢，不是賴清德、卓榮泰的錢，現在民進黨還直接威脅頭家說，你們要1000億去補貼還是漲電價，質疑執政黨在民主國家恐嚇、糟蹋人民，把納稅錢拿去貪汙、浪費，民進黨高官跟財團吃香喝辣，再開記者會說連衛生紙都沒有。