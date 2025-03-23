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藍憂電價上漲恐引發通膨 楊瓊瓔：政府不面對錯誤能源政策

中央社／ 台北23日電
國民黨立委楊瓊瓔表示，政府不斷漲電價，起因是不願面對錯誤的能源政策。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委楊瓊瓔表示，政府不斷漲電價，起因是不願面對錯誤的能源政策。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委許宇甄今天說，民進黨政府為彌補台電鉅額虧損，已多次提高電價，這次連民生電價都要調漲，勢必引發嚴重通膨；國民黨立委楊瓊瓔表示，政府不斷漲電價，起因是不願面對錯誤的能源政策。

電價審議會將登場，台電內部研議住宅、小商店等民生用電，330度以下回升至2004年水準，其餘級距調整原則是「用越多調越高」，調幅可望低於1成；產業用電擬「無差別」全面性微幅調漲，整體電價平均調幅近6%。

許宇甄今天表示，總統賴清德就任10個月，桶裝瓦斯已經調漲價格，現還打算調漲水價，電價更是誇張，已經要第2次提高，這次還要拿民生用電開刀，苦的是老百姓。行政院長卓榮泰上任10個月只忙著覆議、哀窮、大罷免，內閣應改名叫「漲價內閣」、「內鬥內閣」。

許宇甄指出，民進黨政府為了彌補台電累積的鉅額虧損，已多次提高電價，這次連民生電價都要調漲，勢必引發嚴重通膨，可能出現消費緊縮，政府稅收因此減少。民進黨政府若不處理好電價問題，最後會導致政府、民眾皆輸的局面。

許宇甄說，國際燃料價格已回穩，但台電每個月還是出現巨額虧損，這個問題要先檢討；追究緣由，都是民進黨錯誤能源政策造成，賴政府若不調整能源結構，未來電價一定還會繼續漲。

楊瓊瓔指出，這是台電4年來第5次漲價，且不只是漲，還是大漲、惡漲。政府不斷漲電價，是因不願面對錯誤的能源政策，政府廢除便宜的核電、大量高價購買綠電又不願檢討，導致現在電力政策是「又貴又缺又錯」。

楊瓊瓔表示，民眾面臨全面性衝擊，因為這不僅是電費增加幾百元，而是原就高漲的物價會更攀升。她要請問政府，若調漲電價，經濟部是否有評估對經濟民生的衝擊，是否準備好配套措施。

楊瓊瓔說，政府不要當漲價內閣，也不要想要甩鍋給在野黨，政策方向錯誤就好好調整，接下來她會在國會，要政府具體說明，對於是否續用核電、是否減少購買綠電及降低躉購費率，也要政府明確表態，希望全民一起努力，把關能源政策。

台電 國民黨 楊瓊瓔 許宇甄 調漲 電價

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