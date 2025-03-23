批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

民眾黨今在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，黨主席黃國昌領軍，柯文哲妻子陳佩琪也到場，黃國昌批，民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上把人民當盤子，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

黃國昌批，民進黨政府濫用的每一分錢，都是台灣人民的納稅錢，不是賴清德的私人財產，現在政府卻用威脅的口氣對人民說：「你們納稅錢拿1000億去補貼台電，不然就漲電價。」

「哪個政黨會這樣做？」黃國昌痛批，民進黨開記者會時哭窮，連衛生紙都沒有，但「晚上卻吃魚翅、抱辣妹，把台灣人民當盤子嗎？」他怒斥，錢都被拿去貪汙與浪費，如今卻要全民買單，這種行徑令人無法接受。

黃國昌指出，民眾黨沒有執政資源，也沒有像民進黨能編14億元收買媒體、散播假消息、洗腦人民，因此號召每位支持者都成為「民主派報員」，將真相傳播出去。

「每一份DM都要告訴所有人，民進黨政府貪汙花了多少錢，」黃國昌強調，DM的受文者就是賴清德，要求執政黨正面回應，不能再閃躲。他呼籲民眾鼓起勇氣，把政府貪腐的事實散播出去，追問「錢到底什麼時候還回來？」

黃國昌批，民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上把人民當盤子，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

「我們的錢到哪去了？」黃國昌偕陳佩琪、民眾黨立委等人走下台，發「薪資單」文宣，他說，信封袋上的每一分錢都是人民的錢，這一文宣也要向民進黨宣戰，是要跟民進黨算帳，要民進黨政府還錢。

黃國昌說，民眾黨沒太多資源，拜託每一名支持者當民主派報員，一起把真相傳出去，不要再被民進黨給騙了。