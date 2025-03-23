快訊

柯文哲政治獻金 李文娟、端木正不服「手機報到」監控8月抗告被駁回

影／憾！2山友雪攀玉山墜谷雙亡 環境險惡、遺體吊掛下山

聽新聞
0:00 / 0:00

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左五）與柯文哲妻子陳佩琪（左四）一同帶領黨代表發放宣傳文宣，表達訴求。記者葉信菉／攝影
民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌（左五）與柯文哲妻子陳佩琪（左四）一同帶領黨代表發放宣傳文宣，表達訴求。記者葉信菉／攝影

民眾黨今在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，黨主席黃國昌領軍，柯文哲妻子陳佩琪也到場，黃國昌批，民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上把人民當盤子，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

黃國昌批，民進黨政府濫用的每一分錢，都是台灣人民的納稅錢，不是賴清德的私人財產，現在政府卻用威脅的口氣對人民說：「你們納稅錢拿1000億去補貼台電，不然就漲電價。」

「哪個政黨會這樣做？」黃國昌痛批，民進黨開記者會時哭窮，連衛生紙都沒有，但「晚上卻吃魚翅、抱辣妹，把台灣人民當盤子嗎？」他怒斥，錢都被拿去貪汙與浪費，如今卻要全民買單，這種行徑令人無法接受。

黃國昌指出，民眾黨沒有執政資源，也沒有像民進黨能編14億元收買媒體、散播假消息、洗腦人民，因此號召每位支持者都成為「民主派報員」，將真相傳播出去。

「每一份DM都要告訴所有人，民進黨政府貪汙花了多少錢，」黃國昌強調，DM的受文者就是賴清德，要求執政黨正面回應，不能再閃躲。他呼籲民眾鼓起勇氣，把政府貪腐的事實散播出去，追問「錢到底什麼時候還回來？」

黃國昌批，民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上把人民當盤子，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

「我們的錢到哪去了？」黃國昌偕陳佩琪、民眾黨立委等人走下台，發「薪資單」文宣，他說，信封袋上的每一分錢都是人民的錢，這一文宣也要向民進黨宣戰，是要跟民進黨算帳，要民進黨政府還錢。

黃國昌說，民眾黨沒太多資源，拜託每一名支持者當民主派報員，一起把真相傳出去，不要再被民進黨給騙了。

黃也強調，台灣人民不能再容忍民進黨這樣的貪腐政權，民眾黨將持續揭露政府的不當施政，要求執政黨給人民一個交代。

民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰。記者張策／攝影
民眾黨支持者舉起DM激情怒吼。記者張策／攝影
民眾黨支持者舉起DM激情怒吼。記者張策／攝影

民眾黨 罷免 陳佩琪 黃國昌

延伸閱讀

影／史書華鬧場要黃國昌簽罷免連署 場面火藥味十足

黃國昌批民進黨「假消息、不民主」 呼籲人民站出來對抗執政黨濫權

影／全民問政宣講首站 黃國昌呼籲民進黨說清楚講明白

民眾黨啟動人民要當家宣講 不談大罷免鎖定綠執政弊案

相關新聞

柯文哲血尿…陳佩琪哽咽喊找病因 黃國昌坦言：聽到嚇一大跳

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，柯文哲律師團指柯有血尿情況。身兼民眾黨主席的立委黃國昌受訪坦言，當庭...

黃國昌批民進黨「假消息、不民主」 呼籲人民站出來對抗執政黨濫權

民眾黨今天下午在新北市板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，黃痛批，民進黨不斷散播...

批綠「把人民當盤子」！黃國昌：記者會哭窮 晚上卻吃魚翅摟妹

民眾黨今在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，黨主席黃國昌領軍，柯文哲妻子陳佩琪也到場，黃國昌批，民進黨官員帶頭下鄉...

藍白聯手大下鄉反制大罷免 累積善意為將來

立法院先前處理今年度總預算、財政收支劃分法覆議案，藍白立委再度以人數優勢聯手否決，民進黨隨即啟動「人民是頭家」政策說明會，並且由行政院長卓榮泰親自領軍，民眾黨則發起「人民要當家」宣講反制，國民黨也展開政策說明會，藍白相繼發動下鄉宣講，在國會合作態勢確定，有藍營立委指出，此舉有助雙方爭取未來合作空間。

民眾黨宣講批綠砲火全開 陳佩琪現身 小草送暖

民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰，立委陳昭姿批民進黨想用大罷免贏回...

影／全民問政宣講首站 黃國昌呼籲民進黨說清楚講明白

民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌表示，這場活動就是代表人民要當家，要清楚地告訴民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。