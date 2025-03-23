民眾黨宣講批綠砲火全開 陳佩琪現身 小草送暖

民眾黨今天下午在新北板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，現場湧入數百名支持者，情緒沸騰，立委陳昭姿批民進黨想用大罷免贏回國會多數，透過仇恨、假訊息動員。陳還說，創黨主席柯文哲正背著十字架，別讓柯P白白犧牲。下午2時30分左右，柯文哲妻子陳佩琪也到場，她上台簡短致詞，神情憔悴。

民眾黨宣講第一站今下午在新北板橋登場，黨主席黃國昌領銜，立委張啟楷、陳昭姿、陳智菡等人輪番上台助講，氣氛沸騰。

陳昭姿說，民進黨早期理想是「清廉勤政愛鄉土」，如今變成貪汙怠惰愛搞錢，而且完全沒有病識感。陳還說，民進黨只會選舉不會治國，無法成為國會多數就要發動罷免，還用司法手段來對付政敵，民進黨也濫用行政資源優勢，抹紅、抹黑他的政治對手，「柯P就是活生生血淋淋案例」。

陳昭姿說，民進黨用司法手段對付柯文哲，透過搜索、羈押、禁見等方法，收押是為了逼供，「檢察官沒押人取供不會辦案」。

陳昭姿要現場民眾團結支持民眾黨，喊出「我們來分工合作，不信天理換不回 」，陳還說，柯文哲此刻失去自由，背著十字架，民眾黨一定會持續往前走，相信天總是會亮，重點是別讓柯P白白犧牲。

張啟楷說，民進黨執政亂花百姓的錢，最近又要漲大家的電價，民進黨執政，一掛「綠友友」大賺錢 ，其實只要好好查弊案，根本就不用漲電價。