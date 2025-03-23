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黃國昌批民進黨「假消息、不民主」 呼籲人民站出來對抗執政黨濫權

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
民眾黨今天下午在新北市板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，黃國昌在現場痛批民進黨散播假消息、不民主。記者張策／攝影
民眾黨今天下午在新北市板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」，黃國昌在現場痛批民進黨散播假消息、不民主。記者張策／攝影

民眾黨今天下午在新北市板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，黃痛批，民進黨不斷散播假消息、操弄輿論，掩蓋執政無能的事實。他強調，宣講的目的，就是要打破民進黨的謊言，把真相告訴台灣人民。

黃國昌指出，台灣人民已經受夠民進黨的貪腐與無能，呼籲執政黨不要再踐踏台灣的民主法治。他表示，罷免的原意是要淘汰不適任的民代，但民進黨卻將其變成選舉選不贏時的報復手段，違背民主精神。

「號稱民主進步的民進黨，現在卻用獨裁威權的姿態在執政，」黃國昌痛批，台灣人民必須勇敢站出來，對抗民進黨的濫權行為。他強調，民眾黨將繼續揭露政府的施政問題，讓更多人了解真相。

此外，黃國昌也針對政府財政問題，要求民進黨應該清楚呈現超徵的數目，而不是繼續用話術模糊焦點。他強調，人民有權知道自己的納稅錢被如何使用，政府應該公開透明，不應繼續掩蓋財政問題。

民眾黨 民進黨 濫權 黃國昌

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