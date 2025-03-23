快訊

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨「全民問政宣講」首站板橋登場 小草齊聚批執政黨

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影

台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，立委張啟楷、陳昭姿、陳智菡等人出席。活動開始前，現場已湧入數百名支持者，民眾手舉標語高喊口號，氣氛熱烈，年輕人比率頗高。

此次宣講主打「揭露真相」，民眾黨指控民進黨政府濫用人民納稅錢，還透過造謠、抹黑來包裝政策宣傳，無視民生需求，卻傾全黨之力推動大罷免。民眾黨強調，執政黨不敢讓人民知道的事，將一一揭露，希望人民不要再被「認知作戰」影響。

現場多名民眾發聲，表達對政府的不滿。來自台北、33歲的劉先生直指，民進黨對柯文哲的偵辦是「政治迫害」，「什麼具體證據都沒有，就被關了7個月，根本不合理！」29歲的陳先生則表示，民進黨執政讓民主倒退，「還發動大罷免這種浪費資源、沒有意義的事情，這真的是民主嗎？」

來自苗栗的王先生批評，政府「帶頭造謠」，用不實數據誤導民眾。他舉例說，政府聲稱藍白聯手刪除總預算，導致租金補貼等政策受影響，但事實上，這些是政策補助，與總預算無關。他也強調：「還沒判決定讞，就一直喊貪汙，難道說有罪就有罪嗎？」

現場也有民眾對媒體環境表達不滿。趙小姐指出，現在假消息層出不窮，政府卻在操弄輿論，「整個北檢抓得到的只有柯文哲，這不是很丟臉嗎？」她認為，執政黨一言不合就抹黑對手，還帶風向說在野黨刪預算，結果總預算反而超過過去八年，質疑政府說法前後不一。

民眾黨表示，今天到場的民眾，都是「民主派報員」，將領取「真相派報DM」與「血汗薪資袋」，傳遞正確資訊。民眾黨指出，政府在總預算、超思雞蛋弊案、濫用就安基金、台電撥補慘賠等問題上，掩蓋事實、操弄民意，而民眾黨將帶頭揭露這些「執政黨不想讓人民知道的真相」。

台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者，年輕人比率頗高。記者張策／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者。記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，湧入數百名支持者。記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，現場有民眾抗議一度與民眾黨支持者發生衝突。記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，現場有民眾抗議一度與民眾黨支持者發生衝突。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌接受聯訪時遭抗議。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌接受聯訪時遭抗議。記者葉信菉／攝影

台灣民眾黨 執政黨 柯文哲 民進黨 總預算 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

軍事審判法若送立院三讀 民眾黨團將推因應措施

陳昭姿：四接環評刻意避開土汙位置 要求重啟調查

相關新聞

黃國昌批民進黨「假消息、不民主」 呼籲人民站出來對抗執政黨濫權

民眾黨今天下午在新北市板橋辦「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，黃痛批，民進黨不斷散播...

民眾黨「全民問政宣講」首站板橋登場 小草齊聚批執政黨

台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，立委張啟楷、陳昭...

影／全民問政宣講首站 黃國昌呼籲民進黨說清楚講明白

民眾黨辦全民問政宣講，第一站在新北板橋車站前廣場舉行，民眾黨主席黃國昌表示，這場活動就是代表人民要當家，要清楚地告訴民進...

副市長劉和然積極「加溫」拚2026出線 侯友宜這樣說

2026選戰逐步逼近，新北市副市長劉和然日前成立臉書粉專，昨晚也赴板橋介壽公園參加國民黨舉辦的「還錢於民」政策宣講會，被...

拉攏蕉農？綠營昨辦宣講 柯志恩今赴旗山溪洲廟宇參拜

香蕉價格飆漲，國民黨立委王鴻薇的「詐騙說」引發綠營圍剿，昨天綠委邱議瑩在香蕉重要產地旗山痛批藍委在國會把預算刪到亂七八糟...

聯大2758號決議詮釋成台灣地位未定 恰反證西方偽善

聯合國大會1971年10月表決通過2758號決議，以中華人民共和國（PROC）取代中華民國（ROC）的聯合國席位，以及聯合國安理會常任理事國席位。現在某些國家曲解這項決議的精神，藉此重新營造台灣主權地位未定論，以便在兩岸同屬一中，但卻因政治分歧而分裂的現況下，將台灣自一個中國之中分離出來，使台灣成為西方霸權國家圍堵北京的前沿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。