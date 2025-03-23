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民眾黨「全民問政宣講」首站板橋登場 小草齊聚批執政黨
台灣民眾黨今下午在新北市板橋舉行「人民要當家 全民問政宣講」首場活動，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，立委張啟楷、陳昭姿、陳智菡等人出席。活動開始前，現場已湧入數百名支持者，民眾手舉標語高喊口號，氣氛熱烈，年輕人比率頗高。
此次宣講主打「揭露真相」，民眾黨指控民進黨政府濫用人民納稅錢，還透過造謠、抹黑來包裝政策宣傳，無視民生需求，卻傾全黨之力推動大罷免。民眾黨強調，執政黨不敢讓人民知道的事，將一一揭露，希望人民不要再被「認知作戰」影響。
現場多名民眾發聲，表達對政府的不滿。來自台北、33歲的劉先生直指，民進黨對柯文哲的偵辦是「政治迫害」，「什麼具體證據都沒有，就被關了7個月，根本不合理！」29歲的陳先生則表示，民進黨執政讓民主倒退，「還發動大罷免這種浪費資源、沒有意義的事情，這真的是民主嗎？」
來自苗栗的王先生批評，政府「帶頭造謠」，用不實數據誤導民眾。他舉例說，政府聲稱藍白聯手刪除總預算，導致租金補貼等政策受影響，但事實上，這些是政策補助，與總預算無關。他也強調：「還沒判決定讞，就一直喊貪汙，難道說有罪就有罪嗎？」
現場也有民眾對媒體環境表達不滿。趙小姐指出，現在假消息層出不窮，政府卻在操弄輿論，「整個北檢抓得到的只有柯文哲，這不是很丟臉嗎？」她認為，執政黨一言不合就抹黑對手，還帶風向說在野黨刪預算，結果總預算反而超過過去八年，質疑政府說法前後不一。
民眾黨表示，今天到場的民眾，都是「民主派報員」，將領取「真相派報DM」與「血汗薪資袋」，傳遞正確資訊。民眾黨指出，政府在總預算、超思雞蛋弊案、濫用就安基金、台電撥補慘賠等問題上，掩蓋事實、操弄民意，而民眾黨將帶頭揭露這些「執政黨不想讓人民知道的真相」。
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