拉攏蕉農？綠營昨辦宣講 柯志恩今赴旗山溪洲廟宇參拜

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今早前往位於溪洲地區的三龍寺參拜，引發外界聯想。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩今早前往位於溪洲地區的三龍寺參拜，引發外界聯想。圖／取自柯志恩臉書

香蕉價格飆漲，國民黨立委王鴻薇的「詐騙說」引發綠營圍剿，昨天綠委邱議瑩在香蕉重要產地旗山痛批藍委在國會把預算刪到亂七八糟，要支持者把不適任立委罷免下台。國民黨立委柯志恩今早前往溪洲地區的三龍寺參拜，時機巧合，但也引來綠議員嗆聲，要柯帶王鴻薇來旗山一趟。

旗山有香蕉王國美譽，溪洲地區產量占七成以上。立委許智傑昨在溪洲地區重要信仰中心鯤洲宮舉辦「顧台灣、顧未來」宣講活動，邱志偉、邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、李柏毅等立委到場支持。

邱議瑩以香蕉歉收導致漲價為例，痛批國民黨立委王鴻薇「詐騙說」。邱表示，政府很多照顧人民的經費，都被藍營刪到亂七八糟，呼籲民眾不能再讓這些人為非作歹，要把不適任立委罷免下台。

國民黨高市黨部主委柯志恩今早前往新光里三龍寺參拜。柯表示，大家或許知道旗山是最知名的香蕉產地，但可能不曉得地方廟宇的興建也和香蕉息息相關。旗山三龍寺的沿革寫道：「民國50年由地方耆老提議信眾，種植香蕉每株1元，集資捐助興建」，除了見證香蕉產業的輝煌歷史外，也彰顯溪洲人對信仰的虔誠。

柯志恩在臉書發文後，民進黨議員黃彥毓批評「叫妳同黨王紅威（王鴻薇）來旗山陪妳逛逛」。曾參選前鎮小港議員的朱挺玗回嗆「你真的很無聊耶！沒事來留言幹嘛」。

國民黨 柯志恩 王鴻薇 香蕉

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