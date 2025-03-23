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赴美出席台商總會年會 江啟臣：台灣德州將增直航點

中央社／ 台北23日電

立法院副院長江啟臣在休士頓台商總會年會中致詞指出，有台商地方就有台灣的身影，美國新政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，但他深具信心，台商絕對有能力克服困難，他也透露，除了休士頓外，未來德州與台灣可能增加一個直飛航點。

江啟臣辦公室今天發布新聞稿指出，江啟臣於美國時間22日上午出席在休士頓舉辦的「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮，出席人員還包括民進黨立委林楚茵、羅美玲、民眾黨立委林憶君、駐美代表俞大㵢、僑務委員會委員長徐佳青等人。

江啟臣在致詞時表示，對他而言，參與世界台灣商會聯合總會會議不僅是公務行程，更像是回到台商這個溫暖的大家庭，這份情感源於他與台商之間如兄弟姊妹般的深厚情誼，立法院就是台商朋友的家，歡迎大家常回台團聚。

江啟臣指出，台商在辛勤打拚之餘，仍懷抱著為國奉獻的使命感，因此，台商常是台灣在國際社會上拓展友誼最關鍵的橋梁與先鋒，也是最優秀的國民大使。有台商的地方就有台灣的身影，台商不僅是國家驕傲，更是國家的重要支柱。

江啟臣表示，很高興能再次造訪德州休士頓，休士頓是美國第4大城市、第2大港口，早已成為台灣企業在德州發展的重要起點，近期雙邊關係更顯著深化；他透露除了休士頓外，未來德州與台灣可能將增加一個直飛航點。

江啟臣說，美國新政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，台商應已深有所感。然而，他深具信心，台商絕對有能力克服困難，並化挑戰為新契機、持續創造新局。

台商 江啟臣 美國

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