美史丹佛論壇首登台 谷立言：反對強行改變台灣地位

美國在台協會處長谷立言指出，維持台海現狀對美國乃至於世界都至關重要，川普政府對維持和平的承諾堅定，如同國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美方對台灣議題立場一貫、不會捨棄，反對任何以武力威脅造成「台灣地位」的改變。

美國史丹佛大學舒思深亞太研究中心（ShorensteinAPARC）上午首次在台北舉辦「台灣未來：國際變局下的現代化之路」（Taiwan Forward: DrivingModernization Amid Shifting Global Dynamics）論壇，包括舒思深亞太研究中心主任申起旭（Gi-Wook Shin）以及多位台灣、日本、韓國、新加坡學者與會。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）到場致詞，他一開頭即強調，美國與印太盟友與夥伴堅定地站在一起，正就反制威脅、提高經濟韌性採取決定性行動，提升共同利益，美台合作空前重要，旨在讓美國、台灣以及區域盟友更安全、強健以及繁榮。

谷立言指出，歐洲、日本、澳洲等民主國家皆認定，台灣為普世價值的燈塔，支持台灣韌性以及國際參與，他肯定台灣過去10年來對中國投資比重自80%降到8%，並將投資轉移至美國、東南亞以及中歐等理念相近國家。

谷立言說，台灣在新世代就定位，但必須克服相當多困難。台灣在人工智慧（AI）硬體居領導地位，但在軟體領域落後，部分原因是國際對中文（Chineselanguage）的擔憂，中文模型常暗藏中共政治宣傳，影響力能擴及醫療保健、國防等。同時，台灣安全也面臨中國在軍事、經濟以及外交手段上持續威脅。

谷立言強調，台灣成功與否和美國息息相關，美台不僅是先進科技發展的領導夥伴，台灣在美留學生數量成長，也是美國第7大貿易夥伴，超越英國、法國和印度，而台積電擴大對美投資成為史上最大投資案，期待台灣製造業幫助美國「再工業化」，取代機器人、無人機等關鍵產業的中國供應鏈。

谷立言表示，維持台海現狀對美國乃至於世界都至關重要，川普政府對維持和平的承諾堅定，如同國務卿盧比歐所言，美方對台灣議題立場一貫、不會捨棄，並反對任何以武力威脅造成「台灣地位」（statusof Taiwan）的改變。

此外，外交部長林佳龍致詞時表示，透過智慧醫療與AI科技，台灣不僅提升國內服務，也支援友邦，展示台灣成為共榮夥伴的能力，並推動「總合外交」，以經濟外交落實台灣身為國際良善力量的角色。

林佳龍強調，將持續追求與民主盟友夥伴的共同利益與共榮，展示台灣是印太穩定繁榮的堅定力量，落實自由民主的價值，台灣正在自信前行，不僅是美國將再次偉大，台灣也是如此。