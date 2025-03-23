谷立言：中文大型語言模型充斥中共宣傳是隱憂

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（23日）在一場論壇表示，台灣在先進晶片等領域占優勢，同時令人擔憂的，卻是中文大型語言模型充斥中共宣傳的問題，他提醒，AI能力的運用將進一步影響到健康和國防等領域。

美國史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）今（23日）在台大舉辦「台灣未來：國際變局下的現代化之路」（Taiwan Forward: Driving Modernization Amid Shifting Global Dynamics）論壇，谷立言受邀發表演說。

谷立言表示，美國與印太盟友夥伴站在一起，會採取果斷行動來應對威脅、強化經濟韌性且促進共同利益；這些合作比起以往更關鍵，正如同外交部長林佳龍所說，這可以讓美台和所有區域盟友都更加安全強大且繁榮。

谷立言提到台灣當前面臨的挑戰；在科技部分，雖然台灣在人工智慧（AI）硬體居領導地位，但在軟體領域落後；包含國際對中文的擔憂，目前中文大型語言模型充斥中共的政治宣傳，這些能力運用將進一步影響到健康和國防領域。

此外，谷立言說，台灣安全也面臨來自中國在軍事、經濟和外交領域的持續威脅；他說，美國在這些問題乃至台灣的成功都利益攸關，他再次提到台積電赴美擴大投資一事，稱美台在先進科技的發展上是夥伴，而美國也期待台灣的製造業有助美國再工業化之餘，還能取代對中國掌握機器人和無人機等關鍵供應鏈的局面。

谷立言重申美國對維持台海和平的承諾，他說，正如美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日所說，美國對台灣議題有長期立場，且不會放棄的是，美國反對任何用武力或脅迫的方式來改變台灣地位（status of Taiwan）。

林佳龍在論壇演說表示，將持續追求與民主盟友夥伴的共同利益與繁榮，展示台灣是印太穩定、繁榮的堅定力量，同時落實自由民主的價值。