憂電價調漲恐引發通膨 許宇甄批卓內閣是「漲價內閣」

傳電價上漲，引發各界憂心，國民黨立委許宇甄批評，政府能源政策問題一堆，卻只想撥補台電千億經費，如今又想漲電價，且是民生電價，勢必將引發嚴重通膨，恐致政府及民眾雙輸局面；行政院長卓榮泰上任以來又忙著「覆議」、「哀窮」、「大罷免」，內閣應該改名叫「漲價內閣」、「內鬥內閣」。

電價審議委員會即將召開，外傳此次不管民生、產業用電都要調整，調幅約在百分之六左右。許宇甄質疑，去年9月電價審議委員會決議調漲電價，當時國民黨就提出呼籲，政府能源政策不改，電價就會繼續漲，結果下個月不止要調漲產業用電，連民生用電也要大幅調漲。

許宇甄批評，賴政府一直從民眾口袋掏錢將綠友友的金庫裝滿滿，是在為大罷免籌措選舉經費，還是在為明年選舉做準備？2015年蔡英文明明說「10年不漲電價」，為什麼執政9年調漲6次？為什麼有便宜的核電不用，要花千億元買再生能源？搞到台南光電弊案頻傳、槍聲四起，這些問題不解決，怎麼好意思一直跟人民收錢漲電價？

許宇甄指出，國際燃料價格已經回穩，但台電每個月還是出現巨額虧損，國民黨團刪減補貼給台電的預算，是因為賴政府不想解決發電結構而導致的台電財務問題，不能每年都要靠政府撥補千億經費。和碩科技公司董事長童子賢近期也提到，核電每度電的發電成本大約只有1.4元，比火電的平均約低2至3元，比綠電更是低了5元以上，如果將台灣幾個核電廠完全恢復發電，台灣每年可以省下的發電成本就是N個千億元。

許宇甄還批，賴清德就任10個月，桶裝瓦斯已聽調漲價格，還打算調漲水價，電價更是誇張，已經要第二次提高；卓榮泰上任以來只忙著「覆議」、「哀窮」、「大罷免」， 內閣應該改名叫「漲價內閣」、「內鬥內閣」。

許宇甄提醒，民進黨為了彌補台電累積的鉅額虧損，已多次提高電價，這次連民生電價都要調漲，勢必引發嚴重通膨，可能出現消費緊縮，政府稅收可能因此減少；民進黨若不處理好電價問題，最後會導致政府、民眾滿盤皆輸的局面。