民眾黨啟動人民要當家宣講 不談大罷免鎖定綠執政弊案

民眾黨今天啟動「人民要當家」全國宣講活動，首場地點選在新北市板橋車站，主題聚焦民進黨政府執政多項弊案，不會主動觸及大罷免議題。民眾黨文宣部主任李頂立說，預計在現場發放6款「真相傳單」，主題涵蓋超思進口雞蛋、新竹棒球場及就安基金等案。

根據民眾黨規劃，活動流程分為黨公職宣講、「民主派報員」行動宣示、政策會宣講、專家學者宣講，最後由黨主席黃國昌宣講，時間約2小時。

民眾黨指出，民進黨濫用人民納稅錢，還有臉把「大造謠、大抹黑」包裝成政策宣講，不顧民生、傾全黨之力推動大罷免，所有不敢讓人民知道的真相，民眾黨將藉由宣講逐一揭露，大家不要再被民進黨認知作戰，共同守護人民的荷包與未來，也為台灣守護真相。

黃國昌表示，新北市板橋只是第一場活動，第二場確定在新竹市天公壇，接下來陸續會在全國各地舉辦，繼續往中部、南部及東部縣市前進，主要目的不是處理民進黨發動的大罷免，而是針對政府的違法亂紀、貪腐浪費，民眾黨想要藉由全國宣講揭發真相。

此外，公民團體先前發起「掃除綠衛兵」行動反制大罷免，黃國昌則說明，第一階段還在中選會審核階段，相信這些站出來的自主公民朋友，進入第二階段就會有積極作為，還是要尊重公民團體活動的自主性，至於具體行動內容，屆時也會跟大家清楚說明。

針對是否協助國民黨立委反制，黃國昌先前受訪時表示，國民黨各別立委面對的狀況，其實並不是個人問題，而是針對在野黨區域立委，民進黨展開無差別式的攻擊，「能夠做到的事情，我絕對不會推遲」，只不過還是視實際需要，否則有時不知道對方狀況，一頭熱栽下去未必是好事。

黃國昌說，有些人想要採取冷戰策略，「一頭熱栽下去，反而掉入民進黨的陷阱」，創造更強的激化、對立跟仇恨值，對當事人來講未必是好事。