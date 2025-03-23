反罷免蔣萬安幫李彥秀固樁 台北隊長曝心聲：謝太座體諒

大罷免潮，國民黨立委李彥秀身陷罷免案，台北市長蔣萬安今天再度當起台北隊長，周日到南港幫李彥秀固樁，出席國民黨黨員慶身會，媒體問蔣今天不用陪老婆？蔣萬安說，今天陪李彥秀，謝謝太太，一直體諒帶著三寶，所以很謝謝。

國民黨立委李彥秀罷免案進入第二階段連署中，為了反制罷免，蔣萬安昨與北市五位立委李彥秀、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強合體出席活動；蔣說，5名立委對北市府來說都很重要，相互支援、為市政打拚，並高呼：「台北隊加油。」

今天蔣萬安再陪李彥秀，到南港區出席地方慶生會，蔣萬安說，很高興能跟這麼多鄉親，在周末時候有更進一步互動交流，很喜歡到基層走走。並且在致詞時，力挺李彥秀是真正為南港鄉親打拚著想的優秀立委，這麼好的立委，一定要做她的後盾、靠山。

由於今天周日依舊行程滿檔，媒體問蔣「老婆不會生氣？」蔣說不會不會，對於假日還當起台北隊長？蔣笑稱「我們都是台北隊，全力拚市政」，不過蔣萬安也不忘感謝太太照顧三寶「謝謝太太，一直體諒帶著三寶，所以很謝謝」。

蔣萬安說，確實一直都是如此，不管中央立委地方議員，周末都會安排很多跟地方各項說明會，親子也好、對長者照顧，其實都很高興，利用周末假日，尤其今天天氣又特別好，在戶外可以跟大家有很多的交流。他的周末一直都是行程滿檔，不管中央立委地方議員，周末都會安排很多跟地方各項說明會，親子也好、對長者照顧，其實都很高興，利用周末假日，尤其今天天氣又特別好，在戶外可以跟大家有很多的交流，

蔣說，這一周他已來南港四次，包括智慧城市展、LaLaport開幕等，蔣也細數他上任兩年多，任期剛一半，市府團隊與中央的立委李彥秀等努力拚市政成果，包括大巨蛋經濟，去年順利舉行演唱會及國慶晚會，光周杰倫演唱會就有17億經濟效應；拚出捷運六箭齊發；拚台北市大都更，蔣說，光南港區的都更案，核發有34件、核定47共有81個都更案正在進行，他上任這兩年平均一年核發的都更案，是過去8年平均一年的兩倍，南港更達2.1倍。

蔣還提到，對於長輩的照顧，不僅恢復重陽金1500元發放，今年更再度針對85歲以上長者敬老金增加到3000元。年輕孩子小家庭的照顧，包括生育獎勵金提高、幸福住宅、臨時托育增加、台北市的新生兒數是六都唯一正成長，去年達1萬7122名新生兒，逆勢成長，代表台北市的育兒友善政策發生成效，要將台北市打造成幸福宜居、有光榮感的城市。

李彥秀說，這次行程是市長跟所有市民互動，包括對很多市政上的溝通，讓整個台北市市政問題都可以更精準抓出市民聲音，多互動多溝通都是好事，對於南港未來的變化，市長也可以多聽聽里長、市民聲音，讓整個台北隊，中央地方連結更好。