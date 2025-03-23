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華郵：台灣示警中國威脅加劇 盼藉以獲得川普支持

中央社／ 華盛頓22日專電
賴清德總統。（聯合報系資料照片）
賴清德總統。（聯合報系資料照片）

總統賴清德定調中國為境外敵對勢力，並提出多項因應中國統戰滲透的措施。華盛頓郵報報導，在美國是否會介入協防台灣未明朗之際，台灣政府示警北京威脅與日俱增，部分目的是為了獲取美國總統川普對台支持。

賴總統13日召開國安會議，定調中國為境外敵對勢力，並提出包括恢復軍事審判制度等17項策略因應國安及統戰威脅；他日前也表示，國防預算將增至國內生產毛額（GDP）的3%。近來還有陸配網紅因自拍網路影片發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。

華盛頓郵報（The Washington Post）昨天報導，賴政府這些舉措可能會促使北京採取報復行為，而這個時間點正值台灣主要軍事支持者美國是否會協助台灣，尚未明朗之際。

對於賴總統表示，中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為」，分析家指出，這是台灣總統首度如此公開、大膽地談論中國干預問題。

不過，賴總統這番言論還有另一群重要聽眾，也就是川普（Donald Trump）政府內的對中鷹派人士。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（EurasiaGroup）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，這項政策的宣布可能也是希望獲取川普政府對台更多支持，並爭取對賴總統及民進黨的支持。

她說：「台灣希望向美國強調，自身持續面臨來自中國的威脅及所採取的積極防衛措施。」

儘管台美沒有正式邦交，但美國是台灣最重要的夥伴，提供政治及軍事協助，包括軍售、訓練及情報分享。華府長年採取「戰略模糊」政策，不表明是否會軍事介入阻止中國奪取台灣，這被視為嚇阻北京的重要策略。

在川普執政下，模糊性更加明顯，他上個月被問及是否會堅守美國認為中國不應以武力奪取台灣的長期政策，拒絕對此評論。美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）本月稍早也說，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%。

台灣面臨中共與日俱增的軍事威脅之際，川普交易式（transactional）外交風格令台灣許多人感到不安。有些人擔憂川普和中國國家主席習近平恐利用台灣作為美中貿易協議的談判籌碼，如同觀察家認為川普利用烏克蘭處理對俄協商的手法一樣。

前國民黨立委、現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的許毓仁指出，賴總統可能刻意選在川習會之前發表這番言論，「為了展現台灣嚴肅看待自我防衛，也致力於情報事務」。

川普17日表示，習近平會在「不久的將來」訪美。

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